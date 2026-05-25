Football : après Saintfiet chez les A, Baba Cisset débarqué de la tête des U17 maliens

La Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT) a annoncé, lundi 25 mai, la fin des fonctions de Demba Mamadou Traoré à la tête de la sélection nationale masculine U17. La décision a été prise au lendemain de l’élimination des Aiglonnets en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations U17 disputée au Maroc.

Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football malien indique que son président, Mahazou dit Baba Cisset, a d’abord échangé avec le technicien par téléphone avant de lui transmettre une notification officielle mettant un terme à sa mission. La FEMAFOOT affirme avoir agi au nom d’une logique de résultats, d’exigence sportive et de responsabilité institutionnelle.

Une élimination qui précipite la décision

Le Mali a quitté la CAN U17 après sa défaite face au Sénégal lors des quarts de finale de la compétition organisée au Maroc. Les Aiglonnets faisaient pourtant partie des sélections attendues dans le tournoi, le Mali restant l’un des pays les plus titrés dans cette catégorie sur le continent avec deux sacres africains remportés en 2015 et 2017.

La fédération a salué le travail accompli par Demba Mamadou Traoré durant son passage à la tête des cadets maliens, sans détailler les raisons sportives précises ayant conduit à son départ. Aucun successeur n’a encore été officiellement nommé. Cette décision intervient alors que la sélection malienne U17 doit désormais préparer la prochaine Coupe du monde de la catégorie, pour laquelle plusieurs nations africaines qualifiées à la CAN décrochent habituellement leur billet.

La FEMAFOOT multiplie les changements de sélectionneurs

Le départ de Demba Mamadou Traoré intervient quelques semaines après celui du sélectionneur des Aigles A, Tom Saintfiet. Fin avril, la FEMAFOOT avait annoncé la fin de sa collaboration avec le technicien belge arrivé quelques mois plus tôt à la tête de l’équipe nationale senior. L’instance fédérale avait alors lancé un appel à candidatures pour désigner un nouveau sélectionneur des A. La décision faisait suite aux résultats jugés insuffisants enregistrés sous la direction du technicien belge. Avec ces deux changements rapprochés au sein des sélections nationales, la direction actuelle de la FEMAFOOT engage une réorganisation technique qui touche aussi bien les équipes de jeunes que la sélection senior.

Une nouvelle nomination attendue

La Fédération Malienne de Football n’a pas encore communiqué sur le calendrier de désignation du futur sélectionneur des U17. Le prochain encadrement technique devra toutefois être rapidement mis en place afin de préparer les échéances internationales à venir et les regroupements des sélections de jeunes prévus dans les prochains mois.