Ukraine - Russie : une proposition qui fait craindre une 3ème guerre mondiale

Un cessez-le-feu en Ukraine, est-il vraiment possible ? Si beaucoup l’espèrent, en coulisses, la situation serait beaucoup plus complexes. D’ailleurs, les Occidentaux sont près à sortir les muscles, afin de faire face à Moscou, en cas de non-respect d’un possible accord de paix que le Kremlin viendrait à signer.

Concrètement, les échanges incluent l’hypothèse d’une réponse militaire occidentale graduée en cas de non-respect d’un futur accord par la Russie. Pour le moment, rien n’a encore été acté, mais les Européens sont clairs à ce sujet. Ce dispositif, structuré et progressif a pour but de dissuader Moscou de s’en prendre à l’Ukraine.

La Russie, sous pression suite à cette nouvelle proposition

Concrètement, cela se matérialiserait pas la définition et la mise en place de m”canismes de réactions visant à permettre d’éviter l’enlisement ou la reprise incôlée des combats, menant à de nouveaux bombardements, des décès et une reprise du conflti à plus large échelle (voire d’un embrasement régional, avec une confrontation Russie – OTAN).

Si nous n’avons pas encore énormément d’informations au sujet de ce mécanisme, il apparaît qu’en cas de violation, la réponse occidentale ne se fera pas attendre (24h au maximum). Si la situation n’évolue alors pas, les forces ukrainiennes seront invitées à réagir en premières, avant que les forces internationales étrangères ne suivent.

Un vrai risque de troisième guerre mondiuale

Cette force étrangère serait composée de militaires provenant notamment de pays de l’Union européenne mais aussi du Royaume-Uni, de la Norvège, de l’Islande et de la Turquie. Au bout de 72 heures, ce sont les forces armées américaines qui seraient dépêchées sur place. La moindre étincelle pourrait ainsi donner lieu à l’éclatement d’un conflit d’ampleur, digne d’une troisième guerre mondiale. Une nécessité cependant pour l’Ukraine et les Européens, qui y voient ici la seule chance d’assurer la sécurité du pays et du continent, sur le long-terme.