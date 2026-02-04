Ukraine : Trump affirme que Poutine a tenu parole sur la suspension des frappes

Pendant plusieurs jours, les frappes russes sur Kiev et d’autres grandes villes ukrainiennes ont marqué une pause inhabituelle au cœur de l’hiver. Une interruption que le président américain Donald Trump attribue directement à un engagement pris par Vladimir Poutine à sa demande. Selon Trump, la Russie a respecté une suspension temporaire des attaques, limitée à une semaine, avant une reprise brutale des bombardements.

D’après les informations antérieures rendues publiques, Donald Trump avait expliqué avoir sollicité personnellement le président russe afin qu’il accepte une pause partielle des frappes contre les centres urbains ukrainiens, en raison des températures extrêmement basses et des difficultés énergétiques auxquelles la population faisait face. Moscou aurait alors donné son accord pour une interruption courte, présentée comme un geste humanitaire limité dans le temps.

Une pause revendiquée par Trump malgré la reprise des frappes russes

Interrogé après une série d’attaques massives menées par la Russie contre Kiev, Donald Trump a tenu à distinguer la reprise des opérations militaires du respect initial de l’engagement pris par Moscou. À ses yeux, Vladimir Poutine n’a pas rompu sa promesse, la suspension ayant été observée sur la période convenue, de dimanche à dimanche. « C’était du dimanche au dimanche, puis ça a ouvert et il les a frappés durement hier soir », a déclaré Trump dans le Bureau ovale selon CNN.

Le président américain a insisté sur le fait que les frappes relancées après cette échéance, aussi violentes soient-elles, ne remettaient pas en cause la parole donnée pour cette courte trêve. Pour Trump, cette interruption, même limitée, a représenté un répit important dans des conditions climatiques extrêmes, soulignant que chaque jour sans bombardement comptait pour les civils ukrainiens.

Guerre en Ukraine et tentative de désescalade diplomatique

Donald Trump a toutefois reconnu qu’il aurait souhaité une prolongation de cette pause. Il a indiqué avoir espéré que Vladimir Poutine accepte d’aller au-delà de la semaine convenue, tout en réaffirmant son objectif déclaré de voir le conflit prendre fin. Cette prise de position intervient alors que la Russie a lancé l’une de ses offensives aériennes les plus importantes de l’année contre la capitale ukrainienne, combinant missiles et drones.

En mettant en avant le respect strict de l’engagement initial, Trump cherche à souligner l’existence d’un canal de dialogue direct avec Moscou, même limité à des accords ponctuels. La reprise rapide des frappes rappelle toutefois la fragilité de ce type d’arrangement et les limites des pauses temporaires dans un conflit toujours actif.