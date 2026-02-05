Ukraine : un nouvel accord avec la Russie sous médiation américaine

Depuis le déclenchement du conflit russo-ukrainien en février 2022, les tentatives de dialogue entre Kiev et Moscou ont connu des fortunes diverses. Les premières négociations du printemps 2022, alors que les forces russes tentaient encore de s’emparer de la capitale ukrainienne, n’avaient débouché sur aucun résultat probant. Plus récemment, la diplomatie a repris une certaine vigueur. En mai 2025, Istanbul accueillait la première rencontre directe entre délégations ukrainienne et russe depuis trois ans, permettant l’échange de 1000 prisonniers. L’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche a marqué un tournant, avec notamment la rencontre historique entre le secrétaire d’État Marco Rubio et le ministre russe Sergueï Lavrov en Arabie Saoudite en février 2025. Ces initiatives diplomatiques ouvrent désormais la voie à de nouvelles discussions dont les résultats commencent à se concrétiser.

Steve Witkoff annonce un échange de prisonniers après des discussions aux Émirats

D’après les informations rapportées par Blick, l’émissaire américain Steve Witkoff a révélé jeudi qu’un accord avait été trouvé pour libérer 314 détenus, répartis à parts égales entre les deux belligérants. Cette annonce fait suite aux pourparlers tripartites qui se sont tenus à Abou Dhabi début février 2026, réunissant pour la première fois depuis le début du conflit des représentants américains, ukrainiens et russes autour d’une même table. L’émissaire américain a qualifié ces échanges d’approfondis et productifs, soulignant qu’ils constituaient la preuve tangible que l’engagement diplomatique soutenu pouvait porter ses fruits.

Cet échange représente le premier de cette ampleur depuis cinq mois, intervenant alors que la guerre continue de faire rage sur le terrain. Les infrastructures civiles ukrainiennes subissent des dommages quotidiens, tandis que les pertes humaines s’accumulent des deux côtés. Washington, qui s’est imposé comme médiateur principal sous l’impulsion de Donald Trump, semble décidé à transformer ces contacts diplomatiques en avancées concrètes, même si les questions territoriales fondamentales demeurent en suspens.

Les négociations à Abou Dhabi marquent une étape diplomatique malgré les blocages persistants

Si l’accord sur les prisonniers constitue une victoire symbolique importante, il reste le seul résultat tangible des discussions émiraties. Les dossiers cruciaux concernant les territoires contestés, notamment le Donbass et les quatre régions que Moscou prétend avoir annexées, n’ont connu aucune percée significative. Les positions des deux camps demeurent figées sur ces points essentiels qui conditionnent toute perspective de règlement durable.

Steve Witkoff a néanmoins tenu à tempérer les attentes en reconnaissant qu’un travail considérable restait à accomplir. Son message laisse entendre que Washington mise sur une diplomatie progressive, privilégiant les victoires partielles susceptibles de créer un climat propice à des négociations plus substantielles. Cette stratégie pourrait se heurter à la réalité du terrain, où les combats ne montrent aucun signe d’essoufflement et où chaque partie continue d’espérer des gains militaires avant d’envisager des concessions politiques.