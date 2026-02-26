Un léchage de chien, 32 semaines d'hôpital et quatre membres en moins : le calvaire de Manjit Sangha

En Grande-Bretagne, une femme de 56 ans a survécu à une très grave infection causée par son chien. En effet, celle-ci a été léchée par son animal de compagnie, ce qui lui a transmis une bactérie entraînant une septicémie. Cette infection a provoqué une défaillance généralisée de son organisme. Hospitalisée d’urgence, elle a failli décéder.

Selon les médecins, cette septicémie s’est déclarée après un simple contact entre une petite plaie sur a sa peau, pas encore parfaitement refermée, et l’animal. La convalescence, elle, a été très longue. En effet, tout a débuté au mois de juillet 2025. Alors qu’elle se trouvait au travail, Manjit Sangha se sent mal.

Une femme de 56 ans passe près de la mort à cause de son chien

En 24 heures, ses symptômes s’aggravent et elle perd connaissance. Ses extrémités sont froides, sa respiration difficile et sa peau change de couleur. Elle subira ensuite six arrêts cardiaques avant d’être placée en soins intensifs. Sa situation ne s’améliore toutefois pas. Les médecins procèdent alors à l’amputation de ses quatre membres, afin de stopper la propagation de la bactérie.

Elle a également développé d’autres complications, dont une pneumonie. Une ablation de la rate a été réalisée pour limiter les risques d’infection future. Constamment surveillée, elle est accompagnée de son mari, qui a dû stopper son activité professionnelle pour s’occuper de son épouse. De nouvelles opérations pourraient avoir lieu dans les mois à venir, afin de l’aider à mieux gérer sa convalescence.

Des animaux de compagnie, mais avec des règles d’hygiène

Ce type de cas est extrêmement rare. Cependant, il permet aux chercheurs, scientifiques et professionnels de santé, de rappeler qu’avoir un animal de compagnie est certes une très bonne chose, mais qu’il existe quelques règles d’hygiène, qu’il est impératif de suivre pour éviter la moindre complication médicale, voire, dans les pires des cas, la mort.