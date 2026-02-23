Un vaccin nasal unique pour lutter plusieurs infections testé par Stanford

Chaque année, des millions de personnes sont confrontées à des maladies saisonnières, comme le rhume ou autres, à cause de virus et autres bactéries. Mais il est probabe que les choses évoluent. En effet, des chercheurs de l’Université de Stanford, en Grande-Bretagne, ont annoncé avoir développé un vaccin nasal qui pourrait tout changer.

Ces derniers ont réalisé une étude pré-clinique, sur des rongeurs. Ce vaccin, encore au stad eexpérimental donc, a été testé sous forme de spray nasal sur ces rongeurs. Les résultats sont assez surprenants. En effet, une administration intranasale régulière a permis de renforcer les défenses immunitaires pulmonaires et ce, sur une période de trois mois, sans faiblir.

Un vaccin nasal pour enrayer diverses maladies ?

Plus spécifiquement, les chercheurs ont annoncé que ce virus avait aidé à diviser la présence du ou des virus en question (coronavirus, COVD et autres bactéries) par 700 environ. En outre, tous les rongeurs ayant obtenu l’innoculation du vaccin ont survécu aux maladies injectées, contrairement aux groupes témoins n’ayant pas reçu de dose.

Cette méthode de vaccination active l’immunité adaptative, directement responsable de la mémoire immunitaire. Ainsi, les sujets ayant reçu une dose, sont plus à même de lutter contre ce type de maladies, sur le long terme. C’est un vrai sujet, notamment quand on sait que la grippe certaines maladies, comme la grippe, sont de plus en plus virulentes.

Des maladies hivernales de plus en plus agressives

Rien qu’en France, ce sont 17 000 personnes qui sont décédées l’an dernier. Plus de 9 décès sur 10 sont survenus chez des personnes âgées de 65 ans et plus. Les seniors sont donc plus à même d’être gravement touchés par ces maladies potentiellement mortelles. Un vaccin plus complet (en effet, les vaccins contre la grippe « traditionnelles » existent), permettant d’être protégé contre tous les types de maladies hivernales.