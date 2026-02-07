USA : acculé par Trump, l’Iran souffle le chaud et le froid

Depuis plus de quatre décennies, les relations entre les États-Unis et l’Iran oscillent entre affrontements indirects, sanctions économiques et tentatives ponctuelles de dialogue. La rupture diplomatique consécutive à la révolution iranienne de 1979, les crises nucléaires successives et la politique américaine de sanctions ont durablement installé une méfiance réciproque. Chaque phase d’échanges est ainsi marquée par un équilibre fragile entre ouverture diplomatique et démonstration de force, où le moindre signal peut raviver les tensions.

Ces dernières semaines, cette ambivalence s’est à nouveau illustrée à travers une série de déclarations et de décisions contrastées, aussi bien à Washington qu’à Téhéran. D’un côté, des discussions qualifiées de prometteuses ; de l’autre, des menaces économiques et militaires qui rappellent la profondeur du désaccord.

Discussions USA–Iran et pression économique américaine

À l’issue de pourparlers tenus à Oman, le président américain Donald Trump a publiquement salué la qualité des échanges avec la partie iranienne, évoquant des discussions jugées encourageantes et la perspective de nouvelles séances dans les jours suivants. Ces propos ont été perçus comme un signal d’ouverture, laissant entendre que la voie du dialogue restait possible sur des sujets sensibles, au premier rang desquels le programme nucléaire iranien.

Cette tonalité diplomatique a toutefois été immédiatement contrebalancée par une décision d’une tout autre nature. Dans le même temps, la Maison-Blanche a officialisé la signature d’un décret présidentiel prévoyant de possibles droits de douane supplémentaires à l’encontre des pays qui poursuivent leurs échanges commerciaux avec l’Iran. Par cette mesure, Washington réactive l’arme économique afin d’isoler davantage Téhéran sur la scène internationale, tout en renforçant la pression sur ses partenaires.

Ce double message, fait de paroles conciliantes et de sanctions potentielles, résume la stratégie américaine actuelle : maintenir la porte des négociations entrouverte sans renoncer à un rapport de force assumé. Pour l’Iran, cette approche crée une équation délicate, entre volonté de desserrer l’étau économique et nécessité de ne pas apparaître en position de faiblesse.

Nucléaire iranien et avertissements militaires de Téhéran

Face à cette pression, les autorités iraniennes ont elles aussi adopté un discours à deux niveaux. Sur le plan diplomatique, Téhéran a fait savoir qu’il restait disposé à parvenir à un accord susceptible de rassurer les États-Unis sur la nature de son programme nucléaire. Cette déclaration marque une ouverture claire, visant à montrer que l’Iran n’exclut pas un compromis, à condition que ses intérêts stratégiques et sa souveraineté soient respectés.

Dans le même temps, le registre employé par certains responsables iraniens est nettement plus ferme. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghtchi, a averti que toute attaque américaine entraînerait une riposte directe, incluant des frappes contre des bases militaires américaines déployées dans la région. Ce message, adressé sans détour, rappelle que l’Iran entend préserver sa capacité de dissuasion et dissuader toute option militaire.

Cette coexistence d’une main tendue sur le nucléaire et d’un discours martial sur la sécurité régionale illustre la ligne de crête suivie par Téhéran. En se disant prêt à négocier, le pouvoir iranien cherche à alléger la pression économique qui pèse sur le pays. En brandissant la menace militaire, il affirme sa détermination à répondre à toute action jugée hostile.