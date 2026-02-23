USA : infidèle, Kouri Richins tue son mari pour son argent et écrit un livre pour aider ses enfants

Aux États-Unis, le procès de Kouri Richins s’apprête à s’ouvrir, près de quatre ans après le décès de son mari. Celle-ci est effectivement soupçonnée d’avoir entraîné le décès de son époux au mois de mars 2022. Le couple se trouvait alors dans sa maison de Kamas, dans l’État de l’Utah.

Âgé de 39 ans, Richins était un entrepreneur à succès. Il a été retrouvé, sans vie, dans leur chambre conjugale. Très vite, les premiers soupçons se sont alors orientés vers sa femme. Elle ne sera arrêtée qu’en mai 2023. Entre-temps, elle aura publié une livre pour enfants, afin d’accompagner ses trois fils dans le deuil de leur père.

Kouri Richins risque la prison à vie

Arrêtée avant le début de l’été, elle est accusée d’avoir administré à son conjoint, du fentanyl. Il s’agit d’une drogue très dure, puissante, qui même à faible dose, peuvent entraîner le décès de la personne qui en consomme. Une drogue qui fait des ravages aux USA. Entre 2013 et 2022, cette drogue a tué plus de 300 000 personnes.

Elle est aujourd’hui poursuivie pour meurtre aggravé, tentative de meurtre, fraude et falsification de documents. Des recherches internet liées à la consommation de cette drogue auraient eu lieu avant les faits. En outre, une première tentative de meurtre aurait également été effectuée, sans succès.

Le fentanyl, au coeur des débats

Richins aurait alors eu des soupçons, évoquant auprès de ses proches, la possibilité de changer certains aspects de sa situation financière (notamment sur qui touchera quoi en cas de problème). Ce sont d’ailleurs les raisons principalement évoquées par l’enquête, qui pourraient justifier du passage à l’acte, bien que l’infidélité soit aussi une piste sérieusement étudiée. Avec 5 millions de dollars de patrimoine et une assurance-vie à deux millions, Kouri aurait touché le pactole. Elle risque la prison à vie.