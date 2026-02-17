USA : Khamenei rappelle que le porte-avions USS Abraham Lincoln peut être coulé

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a formulé mardi un avertissement direct envers Washington, affirmant que l’USS Abraham Lincoln, le principal porte-avions américain actuellement dans le golfe Persique « peut être coulé ». Cette déclaration intervient dans un climat d’échanges verbaux entre Téhéran et l’administration Trump, marqué par des déploiements militaires sans précédent et des menaces réciproques. L’enjeu central de cette escalade demeure la capacité des deux puissances à contenir une confrontation directe au Moyen-Orient, région stratégiquement cruciale pour l’équilibre géopolitique mondial. Khamenei a livré ses remarques lors d’un événement organisé dans la capitale iranienne.

Tensions Iran – USA : la réplique de Khamenei à la démonstration de force américaine

Le dignitaire iranien a riposté aux affirmations du président américain concernant la suprématie militaire de Washington. Dans un discours, le leader révolutionnaire a estimé que la puissance armée américaine « pourrait recevoir une gifle dont elle ne pourra se remettre », en référence directe aux déclarations trumpiennes selon lesquelles les États-Unis disposent de « l’armée la plus puissante ». Faisant référence au porte-avions USS Abraham Lincoln, Khamenei a souligné que, bien qu’il soit une arme redoutable, l’arme capable de le couler reste encore plus dangereuse.

Depuis janvier, le président Trump a ordonné le déploiement de l’USS Abraham Lincoln, un porte-avions à propulsion nucléaire appartenant à la classe Nimitz, vers le Golfe persique. Cette manœuvre militaire s’accompagne de la mobilisation d’une armada comprenant plusieurs navires de combat, des destroyers et des appareils furtifs. Trump lui-même a qualifié cette présence de « force monumentale » scrutant les intentions iraniennes, signalant par là même la détermination américaine à contenir tout acte agressif de Téhéran. Le déploiement initial s’est accompagné d’annonces ultérieures prévoyant l’arrivée d’un second porte-avions, le Gerald R. Ford, renforçant davantage la concentration navale américaine dans cette région hautement sensible.

Escalade militaire au Moyen-Orient : la confrontation verbale et ses implications stratégiques

Le contentieux entre Washington et Téhéran s’est progressivement intensifié au cours des dernières années, nourri par plusieurs facteurs entrecroisés. Le retrait américain de l’accord nucléaire de 2015 et les sanctions économiques qui s’en sont suivies ont alimenté une méfiance réciproque structurelle. L’Iran, désireux de préserver son programme nucléaire et son influence régionale, s’oppose farouchement aux mesures coercitives imposées par Washington. De son côté, l’administration Trump considère le programme balistique iranien comme une menace existentielle pour la stabilité du Moyen-Orient et les intérêts américains. Cette opposition fondamentale s’exprime aujourd’hui non seulement par des voies diplomatiques, mais aussi par une accumulation de forces militaires et des déclarations provocatrices.

Parallèlement à ces menaces d’affrontement, des signaux ambigus émergent des deux côtés. Trump a évoqué la possibilité d’engager rapidement des négociations en vue d’un nouvel accord nucléaire, suggérant que cette question devrait trouver une résolution dans les semaines à venir. Cette ouverture contraste avec le ton belliqueux de ses actions militaires. Khamenei, quant à lui, persiste à marteler que l’Iran possède des réponses appropriées à toute agression américaine, cultivant une posture de défiance doublée de dissuasion. L’équilibre entre rhétorique de confrontation et possibilités de négociation demeure fragile, chaque déclaration pouvant potentiellement basculer la situation vers une escalade irréversible.