USA : Trump s'attaque à Bad Bunny après son concert

Lors de ce Superbowl 60, le spectacle de la mi-temps a été assuré par l’artiste Bad Bunny. Un artiste que le président américain ne porte pas spécialement dans son coeur. En effet, le chanteur originaire de Porto-Rico est particulièrement engagé en faveur des droits humains, qu’il accuse le président américain de ne pas toujours respecter.

Cette performance a eu lieu, tout en espagnol. Ce que le président américain n’a pas du tout apprécié. En effet, celui-ci a estimé que le fait de réaliser un spectacle tout en espagnol, est une honte, qui ne valorise absolument pas la grandeur de l’Amérique. Une position très marquée mais pas vraiment surprenante pour le chef de l’État.

Trump critique Bad Bunny et son show en espagnol

Les experts rappellent toutefois que l’espagnol est une langue particulièrement bien enracinée aux États-Unis, avec plus de 41 millions de personnes qui la maîtrisent et l’utilisent au quotidien. À l’heure des élections de mi-mandat, cette sortie pourrait pousser l’électorat hispanophone vers le clan Démocrate.

Cela étant dit, le spectacle a été considéré comme étant plus que réussi, avec une audience de quasiment 130 millions de téléspectateurs, rien qu’aux États-Unis. La performance s’est tenue ce dimanche à Santa Clara, en Californie, à l’occasion du match opposant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre aux Seahawks de Seattle.

Trump, pas présent lors de cette rencontre

À l’occasion de ce Super Bowl, un autre groupe était présent, en ouverture de la rencontre. Il s’agissait de Green Day. Un groupe de rock américain qui, lui aussi, n’hésite pas à prendre position à l’encontre de l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche. Il s’agit d’ailleurs de la raison pour laquelle le président américain ne s’est pas rendu dans l’enceinte de cette rencontre.

Sur le plan sportif, le match a été remporté par l’équipe de Seattle, sur le score de 29 à 13. Un match qu’ils ont dominé de bout en bout, puisqu’au début du dernier quart-temps, ces derniers menaient sur le score de 12 à 0.