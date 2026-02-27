USA : un Nigérian condamné à 19 ans de prison pour une arnaque sentimentale de 4 millions $

Aux États-Unis, le 26 février, une décision devant être rendue par un tribunal de justice du Texas, était attendue. En effet, Leslie Chinedu Mba était entendu pour son rôle supposé dans une escroquerie amoureuse et une fraude par courriel d’entreprise. Âgé de 40 ans, cet homme d’origine nigériane, a été condamné à 19 ans de prison.



Après de longues heures de délibération, le procureur fédéral Nicholas J. Ganjei a rendu son verdict. Celui-ci est sans appel. En effet, Mba, qui avait reconnu sa culpabilité le 4 décembre 2025, a été condamné à une peine de prison de 19 ans. N’étant pas citoyen américain, il fera ensuite l’objet de procédures de renvoi du territoire.

Un citoyen nigérian, condamné à 19 ans de prison pas un tribunal américain

Tout a débuté vers la fin des années 2010. Mba et ses complices mettent en place des fraudes amoureuses, aux sentiments. Selon le juge chargé de statuer sur cette affaire, ce réseau servait parvenu à escroquer jusqu’à 4 millions de dollars à leurs victimes. De 2018 à 2023, ils organisent aussi des fraudes via des comptes professionnels piratés.

Les victimes pensent réaliser un paiement viable. L’argent est toutefois récupéré et détourné vers des comptes bancaires gérés par Mba et ses comparses qui, par ailleurs, ont également été arrêtés. Grace Morisho, Rodgers Kadikilo, Kristin Smith et Alexandra Golovko ont tous été condamnés à des peines de prison allant de 15 mois à cinq ans derrière les barreaux.

Des arnaques de plus en plus réalistes et fréquentes

Ce type d’affaire est de plus en plus fréquent, que ce soit aux USA ou ailleurs dans le monde. Parmi les affaires les plus commentées, on se souvient notamment de celle d’Anne Deneuchatel, arnaquée par un faux Brad Pitt à qui elle a reversé près de 830 000 euros. Problème, ces arnaques sentimentales vont gagner en crédibilité grâce à l’IA. Celle-ci permet de brouiller les repères et rend la moindre vérification, beaucoup plus complexe.