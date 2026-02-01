Yaya Touré accusé par Anicette Konan : l'affaire qui enflamme les réseaux sociaux ivoiriens

Quadruple Ballon d’Or africain et figure emblématique du football ivoirien, Yaya Touré a marqué l’histoire du sport continental par ses performances exceptionnelles avec le FC Barcelone, Manchester City et les Éléphants de Côte d’Ivoire. Aujourd’hui reconverti comme entraîneur adjoint, l’ancien milieu de terrain fait désormais parler de lui pour des raisons bien éloignées des terrains. Une polémique d’ordre privé agite actuellement les réseaux sociaux ivoiriens et place l’ex-capitaine de la sélection nationale au cœur d’accusations graves formulées par une professionnelle des médias.

Une journaliste ivoirienne porte plainte contre l’ancien capitaine des Éléphants

Anicette Konan, journaliste et présentatrice télé en Côte d’Ivoire, a décidé de rendre publique une procédure judiciaire qu’elle a engagée contre Yaya Touré. Dans un courrier adressé au procureur de la République, dont des extraits circulent massivement en ligne, elle soutient avoir vécu une relation sentimentale avec l’ancien international ivoirien sur une période d’un an, entre mai 2024 et mai 2025. Cette liaison aurait selon elle reposé sur un engagement de mariage religieux.

La plaignante évoque une grossesse survenue durant cette relation et affirme avoir subi des pressions pour y mettre fin. Elle décrit également des comportements qu’elle qualifie d’attentatoires à sa dignité, mentionnant des propos injurieux et des menaces. Pour étayer ses déclarations, Anicette Konan indique avoir transmis aux autorités judiciaires plusieurs éléments : enregistrements vocaux, captures de conversations, vidéos et photographies. Ces mêmes contenus ont été diffusés sur les plateformes sociales, amplifiant considérablement l’écho de cette affaire.

Yaya Touré garde le silence face aux accusations en Côte d’Ivoire

Face à cette tempête médiatique, l’ancien pensionnaire de l’ASEC Mimosas n’a émis aucune déclaration publique. Ce mutisme alimente les spéculations et les débats au sein de l’opinion ivoirienne. La journaliste réclame pour sa part des excuses publiques ainsi qu’une compensation financière pour le préjudice moral qu’elle estime avoir subi.

Il convient de souligner qu’à ce jour, aucune décision de justice n’a été prononcée. Les faits avancés par Anicette Konan demeurent des allégations qui devront être examinées par les instances compétentes. L’authenticité des éléments présentés comme preuves n’a pas été officiellement établie par les autorités. Cette affaire soulève néanmoins des interrogations profondes en Côte d’Ivoire sur la responsabilité des personnalités publiques et le traitement médiatique des différends relevant de la sphère privée.