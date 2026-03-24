Accident à LaGuardia : le patron d'Air Canada dans la tourmente après son communiqué

Le PDG d’Air Canada, Michael Rousseau, a été convoqué mardi devant le comité des langues officielles de la Chambre des communes après avoir diffusé lundi soir une vidéo de condoléances exclusivement en anglais, au lendemain de la mort de deux pilotes dans une collision sur le tarmac de l’aéroport LaGuardia, à New York. L’un des pilotes, Antoine Forest, était originaire de Coteau-du-Lac, en Montérégie.

La vidéo de près de quatre minutes ne contient que deux mots en français — « bonjour » en ouverture et « merci » en clôture. Une motion adoptée à l’unanimité par le comité des langues officielles oblige désormais Rousseau à se présenter devant les élus au plus tard le 1er mai pour s’expliquer sur une déclaration jugée « incompatible avec les obligations prévues par la Loi sur les langues officielles ».

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Une obligation légale ignorée

Air Canada est le seul transporteur aérien canadien assujetti à la Loi sur les langues officielles, en tant qu’ancienne société d’État privatisée en 1988. Le ministre fédéral des Transports, Steven MacKinnon, a qualifié la situation d’inacceptable, rappelant qu’Air Canada a « une responsabilité de communiquer avec l’ensemble de la population dans les deux langues officielles ». Le Commissariat aux langues officielles avait reçu 84 plaintes dès le lendemain de la diffusion de la vidéo. L’Office québécois de la langue française en a enregistré 13 supplémentaires.

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La compagnie a justifié le choix de son PDG par l’absence de « capacités » suffisantes en français pour un message d’une telle sensibilité, préférant recourir à des sous-titres. Rousseau aurait pourtant suivi plus de 300 heures de cours individuels entre 2021 et 2025, sans parvenir à un niveau opérationnel selon Air Canada elle-même, qui le reconnaissait par écrit en octobre 2025 devant le Comité des transports.

Un dossier qui ne se referme pas

Ce n’est pas la première fois que Rousseau se retrouve dans cette situation. En novembre 2021, un discours quasi intégralement en anglais devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avait déclenché 2 680 plaintes — un record absolu dans l’histoire du Commissariat. L’enquête avait conclu à une violation de la Loi sur les langues officielles. Air Canada déclarait devant le Sénat, en février 2026, avoir ramené ce chiffre à 85 plaintes pour l’exercice 2024-2025.

Rousseau devra se présenter devant le comité des langues officielles au plus tard le 1er mai pour une audition d’une heure.