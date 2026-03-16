Accident mortel à Zinvié au Bénin : deux décès enregistrés

Un accident de la circulation survenu dans la nuit du 14 au 15 mars 2026 sur l’axe Zinvié–Cotonou, dans la commune d’Abomey-Calavi, a fait deux morts, selon plusieurs sources médiatiques.

D’après les informations rapportées, le drame s’est produit aux environs de 23 heures. Un véhicule de type 4×4 aurait perdu le contrôle avant de heurter un poteau électrique, puis de percuter des personnes se trouvant à proximité de la chaussée. La première victime serait décédée sur les lieux de l’accident. Une seconde personne, grièvement blessée, aurait succombé le lendemain des suites de ses blessures, portant ainsi le bilan à deux morts.

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Des témoignages recueillis sur place indiquent que le conducteur du véhicule impliqué était dans un état ébriété. Toutefois, à ce stade, l’identité exacte du conducteur n’a pas été officiellement confirmée par les autorités compétentes. Les circonstances exactes du drame restent à établir. Une enquête serait en cours afin de déterminer les responsabilités et de faire toute la lumière sur cet accident mortel. Ce nouvel accident remet en lumière la question de la sécurité routière sur les axes secondaires et périurbains, souvent impliqués dans des drames similaires.