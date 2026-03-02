Après le Venezuela et l'Iran, Cuba pourrait être la 3e cible de Trump selon The Atlantic

Le magazine américain The Atlantic affirme que le président des États-Unis, Donald Trump, regarde déjà vers Cuba, après l’opération américaine au Venezuela et l’escalade militaire en Iran, où des frappes américano-israéliennes ont visé des sites et des responsables iraniens fin février 2026. L’article a été publié le 2 mars 2026 et présente Cuba comme la prochaine cible possible de la pression américaine.

Cette lecture intervient alors que l’Iran a confirmé, via ses médias d’État, la mort du guide suprême Ali Khamenei après des frappes menées par les États-Unis et Israël, selon Reuters et Le Monde. Le Pentagone a aussi confirmé la mort de trois militaires américains et de cinq blessés graves lors d’attaques iraniennes visant notamment des forces américaines déployées au Koweït, d’après Associated Press.

À lire aussi Frappes iraniennes : 3 soldats américains tués, une base abritant des français touchée

The Atlantic évoque Cuba après Caracas et Téhéran

Dans son analyse, The Atlantic écrit que Donald Trump, après avoir fait transférer le président vénézuélien Nicolás Maduro vers un tribunal à New York et alors que des missiles frappent l’Iran, dirige désormais son attention vers Cuba. L’article ne décrit pas une décision officielle d’intervention militaire contre l’île, mais une évolution des priorités politiques américaines.

Publicité

Le magazine rappelle aussi un message public de Donald Trump adressé à La Havane le 11 janvier 2026 dans lequel il exhorte les autorités cubaines à négocier : « make a deal, before it is too late ». Sur le terrain diplomatique, The Atlantic cite également des déclarations de responsables américains attribuant à Cuba un rôle de soutien au pouvoir vénézuélien.

Guerre en Iran : confirmation officielle de la mort du guide suprême

La guerre en Iran a franchi un cap fin février 2026 avec des frappes américano-israéliennes sur le territoire iranien. La mort d’Ali Khamenei a été confirmée par les médias d’État iraniens, selon Reuters, information reprise par Le Monde.

La riposte iranienne a visé plusieurs positions et intérêts américains dans la région. Le Pentagone a annoncé le 1er mars 2026 que trois soldats américains avaient été tués et cinq autres grièvement blessés, selon Associated Press, qui précise que les militaires étaient déployés au Koweït.

Sur le volet nucléaire, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a indiqué le 2 mars 2026 n’avoir, à ce stade, aucun signe que des installations nucléaires iraniennes aient été touchées, d’après Reuters. L’ambassadeur d’Iran auprès de l’AIEA a toutefois affirmé que le site de Natanz avait été visé, selon Associated Press.

Pression américaine et crise énergétique cubaine

L’hypothèse d’une troisième cible renvoie aussi à des leviers économiques. Plusieurs médias décrivent l’aggravation de la crise énergétique à Cuba et le durcissement de mesures américaines liées aux flux de pétrole vers l’île.

Associated Press a rapporté le 28 février 2026 que Donald Trump avait évoqué l’idée d’une « friendly takeover » et que l’administration mettait en avant des discussions conduites par le secrétaire d’État Marco Rubio, sur fond de pénuries d’électricité.

À ce stade, ni la Maison-Blanche ni le Pentagone n’ont annoncé de calendrier d’opération militaire contre Cuba comparable à l’action menée au Venezuela. Les autorités américaines poursuivent leurs opérations au Moyen-Orient tandis que les discussions sur les frappes et leurs conséquences se tiennent notamment au siège de l’AIEA à Vienne.