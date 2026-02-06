Sous pression de Trump, Cuba va-t-il céder ?

Depuis de longues années, les relations diplomatiques entretenues entre Cuba et les États-Unis, sont particulirement tendues. L’île est toujours sous embargo américain. Proche de Moscou mais aussi de Caracas, La Havane compte surtout sur le soutien de ses alliés pour continuer à tourner.

Cependant, les récents développements observés au Vénézuéla, couplé à la volonté américaine d’accentuer la pression pour faire plier Cuba sur les question d’oredre économique et sécuritaire, ont changé la donne. Aujourd’hui, l’île semble “ouverte” à l’idée de dialoguer avec Washington, mais se refuse à subir quelconque pression politique.

Cuba, ouverte à l’idée d’échanger et négocier avec Washington

C’est à l’occasion d’une conférence de presse que le président cubain, Miguel Diaz-Canel a confirmé l’information, affirmant que La Havane n’était pas opposé à l’dée de discuter. Cependant, pour les autorités cubaines, le dialogue doit reposer sur un principe d’égalité entre les deux États.

Le président cubain a profité de l’occasion pour dénoncer les restrictions américaines, notamment sur l’acheminement de pétrole, qui entraîne une pénurie de carburant. Les entreprises et les citoyens sont tous, directement pénalisés. Une sortie qui ne manquera pas de faire réagir Washington, bien que le président Trump et son administration continuent de se montrer inflexibles.

Les alliés d’Amérique du Sud verraient d’un bon oeil un changement profond de Cuba

En Amérique du Sud et en Amérique Centrale, le paysage politique est en évolution. Des pays comme le Salvador, le Costa Rica ou l’Argentine espèrent une “droitisation” de la région. Une vision qu’ils espèrent imposer eux aussi à Cuba, qui si l’île venait à changer totalement de bord politique, deviendrait dès lors un partenaire fiable, tout en affaiblissant un peu plus la Russie à l’international, allié numéro de Cuba.

Malgré tout, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour un changement total de politique à Cuba. En outre, Washington pourrait se satisfaire d’un nouvel accord entre les deux entités, lui offrant davantage de sécurité pour la garantie de la sécurité de son territoire.