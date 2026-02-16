Terrorisme au Nigeria : malgré le soutien de Trump, les massacres continuent

Le contraste est saisissant. Alors que les premiers contingents de soldats américains foulent le sol nigérian pour prêter main-forte aux autorités locales, le sang continue de couler dans les villages reculés du pays. Malgré l’implication directe de l’administration Trump et des frappes aériennes spectaculaires, la spirale de la violence semble loin d’être brisée.

Une nuit de terreur dans l’État du Niger

Dans la nuit du 14 février 2026, l’horreur a frappé les villages de Tunga-Makeri, Konkoso et Pissa. Selon les rapports de la chaîne Arise et les confirmations de la police locale par la voix de Wasiu Abiodun, des hommes armés arrivés par dizaines sur des motos ont semé la mort.

Le bilan est lourd : au moins 32 morts, des habitations incendiées et de nombreux villageois emmenés en captivité. Ce massacre s’ajoute à celui de Woro, survenu quelques jours plus tôt, où plus de 160 personnes ont perdu la vie après avoir refusé de se soumettre aux diktats idéologiques des assaillants.

Publicité

L’ombre de Donald Trump et l’aide américaine

Cette recrudescence des attaques intervient dans uns situation diplomatique inédite. Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a fait de la sécurité au Nigeria une priorité, brandissant la défense des populations (notamment chrétiennes) comme fer de lance de sa politique africaine :

Frappes de Noël : Le 25 décembre 2025, des missiles américains frappaient des camps de l’État islamique dans l’État de Sokoto.

: Le 25 décembre 2025, des missiles américains frappaient des camps de l’État islamique dans l’État de Sokoto. Déploiement au sol : Le 12 février 2026, environ 200 conseillers militaires américains ont commencé leur déploiement à Maiduguri pour fournir du renseignement et un appui tactique.

L’impuissance des solutions militaires ?

Si le président Bola Tinubu a accueilli favorablement ce soutien, la réalité du terrain reste têtue. Les groupes terroristes, qu’il s’agisse de Boko Haram, de l’ISWAP ou de gangs de « bandits » de plus en plus radicalisés, ont adapté leur stratégie. Ils opèrent désormais par petites unités mobiles, frappant là où l’armée — même soutenue par des drones américains — ne peut intervenir instantanément.

« L’aide américaine est une chose, mais la protection des villages isolés en est une autre, » explique un analyste sécuritaire local. « Les terroristes frappent et disparaissent dans les forêts avant même que le premier drone ne décolle. »

Une guerre de longue haleine

L’arrivée des Américains marque une internationalisation du conflit, mais elle soulève aussi des questions de souveraineté et d’efficacité. Tant que les causes profondes (pauvreté, corruption et manque de présence étatique dans les zones rurales) ne seront pas traitées, les « frappes parfaites » de Washington risquent de rester de simples pansements sur une plaie ouverte qui continue de consumer le géant africain.