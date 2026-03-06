Armes nucléaires : la Russie met en garde la Finlande après un projet de loi

Moscou a haussé le ton vendredi 6 mars 2026 après l’annonce par Helsinki d’un projet de réforme législative visant à supprimer l’interdiction d’accueillir des armes nucléaires sur le sol finlandais. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti que la Russie prendrait « les mesures qui s’imposent » si la Finlande venait à déployer de telles capacités sur son territoire.

Helsinki veut lever un verrou juridique hérité de la Guerre froide

Le gouvernement finlandais a présenté le 5 mars un projet de loi abrogeant une disposition adoptée en 1987 qui interdisait formellement l’importation, le transport, la détention et le stockage d’armes nucléaires en Finlande. Le ministre de la Défense, Antti Häkkänen, a précisé que la modification permettrait, sous conditions strictement liées à la défense collective dans le cadre de l’OTAN, d’accueillir temporairement de tels armements sur le territoire national.

Helsinki n’a pas annoncé l’accueil permanent d’armes nucléaires. La réforme vise à aligner le droit finlandais sur la doctrine de dissuasion partagée de l’Alliance atlantique, dont la Finlande est membre depuis avril 2023 — une adhésion qui a mis fin à des décennies de neutralité militaire du pays.

Moscou annonce des « mesures nécessaires »

Lors de son briefing quotidien, Dmitri Peskov a condamné le projet finlandais en des termes explicites : « En déployant des armes nucléaires sur son territoire, la Finlande commence à nous menacer. Et si la Finlande nous menace, nous prendrons les mesures qui s’imposent. » Le porte-parole a également accusé Helsinki de contribuer à « une escalade des tensions sur le continent européen« . Peskov n’a pas précisé la nature des mesures envisagées. Le ministère des Affaires étrangères russe n’a pas publié de déclaration complémentaire dans l’immédiat.

Une frontière commune de 1 340 kilomètres au cœur des tensions

L’adhésion de la Finlande à l’OTAN a fait passer la longueur de la frontière terrestre directe entre la Russie et les pays membres de l’Alliance de quelques centaines à plus de 2 500 kilomètres. La frontière finno-russe représente à elle seule 1 340 kilomètres. Depuis 2023, Moscou a régulièrement dénoncé ce voisinage militaire renforcé, notamment en renforçant ses effectifs dans la région de Leningrad, limitrophe de la Finlande.

Le projet de loi finlandais doit désormais suivre le processus parlementaire ordinaire avant d’entrer en vigueur. Aucun calendrier précis de vote n’a été communiqué par le gouvernement à ce stade.