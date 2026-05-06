La Russie somme les ambassades d'évacuer Kiev, menace de frappes massives

Le ministère russe des Affaires étrangères a adressé mercredi 6 mai une note verbale à l’ensemble des missions diplomatiques accréditées à Moscou, les enjoignant à retirer leur personnel de Kiev avant le 9 mai. La porte-parole Maria Zakharova a justifié cette démarche par « le caractère inévitable d’une frappe de représailles » sur la capitale ukrainienne si l’Ukraine venait à perturber les célébrations du Jour de la Victoire à Moscou.

La note, dont le contenu a été rendu public via le compte Telegram officiel du MAE russe, vise également les organisations internationales présentes à Kiev. Elle appelle explicitement à garantir l’évacuation en temps voulu du personnel des représentations diplomatiques et des ressortissants étrangers. Al Jazeera et The Globe and Mail, qui ont tous deux confirmé l’information, précisent que la Russie n’a pas élaboré sur la nature exacte de la menace, et que l’Ukraine n’avait pas réagi dans l’immédiat.

Une menace conditionnelle adossée à un ultimatum militaire

Le ministère de la Défense russe avait posé le cadre dès le 4 mai, après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky eut évoqué, lors du sommet de la Communauté politique européenne à Erevan, la possibilité de perturber le défilé militaire du 9 mai sur la Place Rouge. Moscou avait alors averti que toute attaque ukrainienne liée aux célébrations entraînerait des frappes sur Kiev, « y compris contre les centres de décision ».

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Cette mise en garde intervient alors que la Russie avait décrété unilatéralement un cessez-le-feu pour les 8 et 9 mai, présenté par le Kremlin comme une initiative soutenue par Donald Trump. Kiev a rejeté cette proposition, Zelensky la qualifiant de « non sérieuse ». L’Ukraine avait pour sa part proposé son propre cessez-le-feu à partir du 6 mai, que Moscou n’a pas respecté selon les autorités ukrainiennes — au moins quatre civils ont été tués ce même mercredi dans des frappes russes, dont deux dans une école maternelle de la région de Soumy.

Le 9 mai comme ligne rouge déclarée

La Russie célèbre chaque année le 9 mai la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie en 1945. L’édition 2026 marque le 81ᵉ anniversaire de cet événement. Pour la première fois depuis près de vingt ans, Moscou a annoncé que le matériel militaire lourd ne figurerait pas dans le défilé — une décision attribuée, selon des responsables ukrainiens, à la crainte d’attaques de drones.

Les ambassades étrangères disposaient de moins de 72 heures pour se conformer à la recommandation russe. Aucun pays occidental n’avait, au moment de la publication de cette note, annoncé publiquement l’évacuation de son personnel diplomatique de Kiev.