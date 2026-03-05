Bénin : 15 soldats tués dans une attaque armée contre une position militaire (Bip Radio)

Une position des Forces armées béninoises a été attaquée mercredi 4 mars 2026 dans le village de Kofonou, près de la commune de Karimama, dans le nord-est du Bénin. L’information a été confirmée à Bip Radio par le porte-parole de l’armée béninoise, le colonel James Johnson.

Le bilan provisoire communiqué par l’armée fait état de quinze militaires tués et de quatre blessés. Selon le porte-parole des Forces armées béninoises, les soldats blessés ont été pris en charge et leur pronostic vital n’est pas engagé.

Une position militaire prise pour cible

L’attaque a visé une position tenue par les Forces armées béninoises dans la localité de Kofonou, située à proximité de Karimama, dans le département de l’Alibori. Cette zone se trouve près de la frontière avec le Niger, dans une région où les forces de sécurité sont régulièrement mobilisées pour des opérations de surveillance et de protection du territoire.

Le colonel James Johnson, porte-parole de l’armée béninoise, a indiqué à Bip Radio que l’assaut a causé la mort de quinze militaires. Le bilan communiqué reste provisoire, les opérations militaires se poursuivant dans la zone au moment de la communication officielle. Les circonstances précises de l’attaque et l’identité des assaillants n’ont pas été détaillées par les autorités militaires.

Intervention aérienne contre les assaillants

Après l’attaque, une colonne d’hommes armés aurait tenté de se replier de la zone de combat. Selon les informations communiquées par le porte-parole de l’armée à Bip Radio, ces assaillants ont été repérés puis pris pour cible par des aéronefs des Forces armées béninoises.

L’intervention aérienne a permis de neutraliser quatre combattants, d’après les éléments fournis par l’armée. Les opérations militaires engagées dans la zone visaient à empêcher la fuite des assaillants et à sécuriser le secteur après l’attaque. Les forces béninoises poursuivaient leurs actions de contrôle dans la zone au moment de la communication de ce bilan.

Une zone sous vigilance sécuritaire

La commune de Karimama se situe dans l’extrême nord du Bénin, à proximité des frontières avec le Niger et le Burkina Faso. Cette région fait partie des zones où les forces de défense béninoises ont renforcé leur présence ces dernières années face aux incursions de groupes armés opérant dans le Sahel.

Dans le cadre de la stratégie de sécurisation des frontières, les autorités béninoises ont notamment lancé l’opération Mirador en 2022 afin de renforcer la surveillance et les capacités d’intervention dans les départements septentrionaux. L’attaque survenue à Kofonou intervient alors que les forces armées restent déployées dans plusieurs localités du nord pour prévenir les infiltrations et protéger les populations. Le bilan annoncé par l’armée reste provisoire et pourrait évoluer en fonction des résultats des opérations en cours sur le terrain