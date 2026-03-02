Bénin : 300 conseillers pédagogiques et 50 inspecteurs en cours de recrutements

La ministre des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Véronique Tognifodé, a lancé vendredi 27 février 2026, au lycée Béhanzin de Porto-Novo, les épreuves des concours de recrutement de 300 élèves conseillers pédagogiques et de 50 élèves inspecteurs. Au total, 738 candidats sont inscrits à ces concours organisés sur l’ensemble du territoire national.

Pour le concours des élèves conseillers pédagogiques, 338 candidats sont inscrits pour 300 postes ouverts. Les compositions se sont déroulées le vendredi 27 février sur toute l’étendue du territoire national. S’agissant du concours des élèves inspecteurs, 400 candidats sont inscrits pour 50 postes. Les compositions se sont déroulées le samedi 28 février 2026.

À lire aussi Bénin : pas de négociation avec les putschistes pour libérer les otages du 7 Décembre, assure Léandre Houngbédji

Les registres indiquent que les candidats sont répartis dans 12 spécialités, dont neuf relèvent de l’enseignement secondaire général et trois de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. À l’occasion du lancement, la ministre a souligné l’importance de cette étape dans la mise en œuvre de la vision gouvernementale pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement du second degré.

Publicité

« C’est une étape majeure de la mise en œuvre de la vision du gouvernement pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement du second degré. Ce recrutement vient apporter une réponse structurelle à un déficit qui est constaté dans ce corps d’encadrement », a déclaré Véronique Tognifodé.

Elle a rappelé que les conseillers pédagogiques et les inspecteurs constituent l’élite du système éducatif, chargée de réguler les pratiques pédagogiques afin d’améliorer les performances des apprenants. Selon le directeur des Examens et Concours du ministère, Armand Kuyema Natta, la phase de correction des copies débutera immédiatement après les compositions. Le processus de recrutement devrait être achevé au plus tard à la fin du mois de mars.

Les candidats admis seront ensuite formés à l’École de formation du personnel d’encadrement de l’Éducation nationale (Efpeen), située à Porto-Novo, avant leur déploiement dans les établissements secondaires du pays.