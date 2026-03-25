Bénin : A Dogbo, un homme arrêté avec 44,5 kg de faux médicaments

Le commissariat de l’arrondissement de Dévé a interpellé, mardi 24 mars 2026, un individu en possession de produits pharmaceutiques contrefaits. L’opération, menée dans la commune de Dogbo par la Police républicaine, a permis la saisie d’un lot évalué à 44,5 kilogrammes.

L’information a été rendue publique par la page Facebook de la Police républicaine, qui précise que l’arrestation est intervenue à la suite d’une livraison placée sous surveillance. Le suspect, présenté comme un revendeur domicilié à Igolo dans la commune d’Ifangni, a été appréhendé sur la route de Batowè, au niveau du village Kpodji.

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Une opération déclenchée après une livraison surveillée

Selon la Police républicaine, les éléments du commissariat de Dévé ont mis en place un dispositif ciblé ayant conduit à l’interpellation du suspect en flagrant délit de détention de produits prohibés. La cargaison saisie, composée de médicaments contrefaits, confirme l’existence d’un circuit de distribution actif dans la zone.

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Le choix d’une livraison surveillée traduit une méthode d’intervention visant à identifier les maillons du réseau. L’individu arrêté transportait à lui seul un volume conséquent, ce qui pourrait orienter les investigations vers une organisation structurée.

Après son interpellation, il a été décidé de son transfert vers la Brigade économique et financière. Cette unité spécialisée devra approfondir les enquêtes, notamment pour déterminer l’origine des produits et identifier d’éventuels complices.

Un trafic aux conséquences sanitaires avérées

La circulation de médicaments contrefaits constitue un risque direct pour la santé publique. Ces produits échappent aux circuits de contrôle et peuvent contenir des substances inadaptées ou inefficaces.

Le cadre légal béninois prévoit des sanctions contre les auteurs de fabrication, d’importation ou de commercialisation de produits pharmaceutiques falsifiés. Ces infractions relèvent du champ pénal en raison de leurs conséquences potentielles sur la vie des consommateurs. Les opérations menées par la Police républicaine s’inscrivent dans un dispositif de surveillance renforcée, notamment dans les zones de transit et les localités frontalières, où les circuits informels restent actifs.

La Police républicaine annonce la poursuite des opérations

Le commissaire ABALO, cité par la page Facebook de la Police républicaine, a réaffirmé la détermination des forces de l’ordre à poursuivre les trafiquants. Pour lui, la traque se poursuivra afin d’assurer à la population béninoise une hygiène publique adéquate.

Cette interpellation s’ajoute à une série d’opérations engagées ces derniers mois contre les réseaux de distribution de produits illicites. Les autorités entendent maintenir la pression sur les acteurs impliqués dans ces activités. Le suspect devrait être présenté à la justice après son audition par la Brigade économique et financière, qui poursuit les investigations en vue d’établir les responsabilités dans cette affaire.