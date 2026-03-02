Bénin : A Ouidah, un homme risque 5 ans de prison pour vol d’électricité

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) a accueilli, cette semaine, l’affaire de trois individus poursuivis pour vol présumé d’électricité au marché Kpassé de Ouidah. Le ministère public a requis cinq ans de prison ferme et deux millions de francs CFA d’amende contre le propriétaire d’un ensemble de boutiques, un technicien et un agent releveur de la Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE).

Selon l’accusation, le commerçant, propriétaire de 19 congélateurs, aurait branché ses installations directement sur un poteau électrique afin de contourner son compteur. Malgré une consommation jugée élevée, il ne réglait qu’environ 15 000 F CFA par mois. La SBEE évalue le préjudice à plus de 23 millions de francs CFA.

À l’audience, le propriétaire a admis les faits et imputé une partie de sa responsabilité au technicien, accusé d’avoir réalisé le branchement frauduleux, ainsi qu’au premier agent releveur, soupçonné d’avoir ignoré l’irrégularité. Le ministère public reproche à ce dernier d’avoir facilité l’opération et d’avoir cautionné la fraude. Un second releveur poursuivi dans cette affaire bénéficie en revanche d’une réquisition favorable, et le parquet a demandé la restitution de sa caution de 500 000 F CFA, versée pour sa mise en liberté provisoire.

Réquisitions du ministère public

Le substitut du procureur spécial a demandé que les trois principaux mis en cause soient condamnés aux cinq ans de prison ferme et à l’amende de deux millions de F CFA. Il a également réclamé le remboursement à la SBEE du préjudice estimé à 23 millions de F CFA, correspondant à la consommation détournée. Le jugement définitif est attendu à la mi-mars 2026.