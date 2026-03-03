Bénin : Après le Mpl, le Gsr de Guédou quitte le cadre de concertation de l’opposition

Le parti Grande Solidarité Républicaine (GSR), dirigé par Antoine Guédou Vissetogbé, a annoncé son retrait du Cadre de concertation des forces politiques de l’opposition au Bénin. La décision, rendue publique à travers une déclaration officielle, intervient quelques mois après le départ du Mouvement Populaire de Libération (MPL). Le GSR met fin à sa participation à cette instance de coordination, créée pour harmoniser les positions des partis opposés au pouvoir en place en vue des élections générales de 2026.

Dans sa déclaration, le parti d’Antoine Guédou Vissetogbé évoque des dysfonctionnements persistants au sein du Cadre de concertation et du Front pour la restauration de la démocratie (FRD). Le GSR fait état d’une « violation permanente des textes régissant les organes » de ces structures.

La formation politique reproche également au parti Les Démocrates (LD) de ne pas avoir formalisé un accord politique de législature, malgré une collaboration engagée depuis 2020. Selon le GSR, aucun document n’aurait été signé pour encadrer une stratégie commune en perspective des échéances électorales de 2026.

Le parti estime que l’absence d’engagement formel et le non-respect des règles internes compromettent le fonctionnement collectif de l’opposition. Il présente son retrait comme une conséquence directe de ce qu’il considère comme une impasse organisationnelle.

Le précédent retrait du MPL

Ce départ intervient après celui du Mouvement Populaire de Libération (MPL). Le 5 septembre 2025, cette formation politique avait annoncé son retrait du Cadre de concertation des forces politiques de l’opposition. Dans la foulée, son président, Expérience A. Tèbé, avait démissionné de son poste de deuxième coordonnateur adjoint de la coalition, mise en place en novembre 2024 pour préparer une action concertée de l’opposition. Dans une correspondance adressée au coordonnateur du Cadre, Expérience Tèbé expliquait sa décision par un constat interne.

« Ayant constaté que la cohésion et le consensus prônés pour faire face aux échéances électorales de 2026 ne sont que de vains mots malgré les sacrifices que notre parti s’est engagé à consentir, et ayant constaté les actes isolés de certaines organisations membres du cadre, le MPL se retire », avait-il écrit

La succession de ces retraits fragilise le dispositif de coordination mis en place par les partis d’opposition. Le Cadre de concertation, instauré en novembre 2024, avait pour objectif d’élaborer une stratégie commune en vue des élections générales prévues en 2026, qui devraient coupler la présidentielle et les législatives conformément au calendrier électoral en vigueur. Les prochaines semaines devraient préciser si d’autres formations maintiennent leur participation ou si une nouvelle plateforme d’alliance verra le jour à l’approche des échéances électorales.