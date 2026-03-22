Bénin : Daniel Edah quitte LD et annonce la création prochaine de son parti

Au Bénin, l’opposant Daniel Edah a annoncé, dimanche 22 mars 2026, sa démission du parti Les Démocrates. L’ancien candidat à la présidentielle indique vouloir créer sa propre formation politique dans les prochains mois.

Dans une déclaration diffusée sur sa page Facebook, Daniel Edah précise que son départ remonte au 14 mars 2026. « Je viens vous informer que depuis le 14 mars 2026, nous ne sommes plus membre du parti Les Démocrates », a-t-il déclaré.

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Une rupture motivée par une orientation politique

L’opposant explique sa décision par un désaccord lié à sa vision politique. Il affirme vouloir promouvoir un projet axé sur la prospérité économique et la stabilité sociale, dans une perspective d’intégration africaine.

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Selon ses propos, cette orientation avait initialement conduit son mouvement « Nous le ferons » à rejoindre le cadre de concertation de l’opposition, avant d’intégrer le parti Les Démocrates. Ce positionnement n’aurait pas évolué dans le sens souhaité, conduisant à la rupture.

Vers la transformation de « Nous le ferons » en parti politique

Daniel Edah annonce dans la foulée la transformation de son mouvement « Nous le ferons » en parti politique. Il indique que cette future formation restera ancrée dans l’opposition. Aucune date précise n’a été communiquée pour la création officielle du parti. Cette initiative interviendrait dans un contexte de recomposition au sein de l’opposition béninoise à l’approche de l’élection présidentielle.

Ancien fonctionnaire international, Daniel Edah avait déjà pris part à l’élection présidentielle de 2016, remportée par Patrice Talon. Pour le scrutin de 2026, il avait sollicité l’investiture du parti Les Démocrates, sans être retenu.

Cette démission intervient quelques jours avant le lancement officiel de la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle, fixé au 27 mars 2026 par la Commission électorale nationale autonome. Au sein du parti Les Démocrates, les responsables poursuivent leurs concertations sur la stratégie à adopter pour cette échéance électorale prévue le 12 avril 2026.