Bénin : Daniel Edah quitte LD et annonce la création prochaine de son parti

Au Bénin, l’opposant Daniel Edah a annoncé, dimanche 22 mars 2026, sa démission du parti Les Démocrates. L’ancien candidat à la présidentielle indique vouloir créer sa propre formation politique dans les prochains mois.
Dans une déclaration diffusée sur sa page Facebook, Daniel Edah précise que son départ remonte au 14 mars 2026. « Je viens vous informer que depuis le 14 mars 2026, nous ne sommes plus membre du parti Les Démocrates », a-t-il déclaré.
Une rupture motivée par une orientation politique
L’opposant explique sa décision par un désaccord lié à sa vision politique. Il affirme vouloir promouvoir un projet axé sur la prospérité économique et la stabilité sociale, dans une perspective d’intégration africaine.
Selon ses propos, cette orientation avait initialement conduit son mouvement « Nous le ferons » à rejoindre le cadre de concertation de l’opposition, avant d’intégrer le parti Les Démocrates. Ce positionnement n’aurait pas évolué dans le sens souhaité, conduisant à la rupture.
Vers la transformation de « Nous le ferons » en parti politique
Daniel Edah annonce dans la foulée la transformation de son mouvement « Nous le ferons » en parti politique. Il indique que cette future formation restera ancrée dans l’opposition. Aucune date précise n’a été communiquée pour la création officielle du parti. Cette initiative interviendrait dans un contexte de recomposition au sein de l’opposition béninoise à l’approche de l’élection présidentielle.
Ancien fonctionnaire international, Daniel Edah avait déjà pris part à l’élection présidentielle de 2016, remportée par Patrice Talon. Pour le scrutin de 2026, il avait sollicité l’investiture du parti Les Démocrates, sans être retenu.
Cette démission intervient quelques jours avant le lancement officiel de la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle, fixé au 27 mars 2026 par la Commission électorale nationale autonome. Au sein du parti Les Démocrates, les responsables poursuivent leurs concertations sur la stratégie à adopter pour cette échéance électorale prévue le 12 avril 2026.
1 réflexion au sujet de “Bénin : Daniel Edah quitte LD et annonce la création prochaine de son parti”
Edah se dirige vers une route sinueuse.
Il n’a aucune lecture de la situation politique actuelle du pays.
Ces gens-là ne toléreront aucune voix divergente, encore moins la création d’un nouveau creuset politique dans le pays alors que le mot d’ordre est que tout le monde doit être dans le rang.
Ce n’est pour rien que c’est inscrit dans leur constitution une trêve de 5 ans pour faire taire toutes oppositions.
Ne soyez pas surpris qu’on colle à Edah un chef d’accusation fantaisiste dont ils ont le secret pour le jeter dans les geôles insalubres de Missereté.
Si vous connaissez Edah ; dites lui de rester aux USA sinon il subira le sort de notre ami Canadien.
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