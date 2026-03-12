Bénin : Deux faux voyants interpellés à Godomey pour tentative d’escroquerie

Deux individus se faisant passer pour des voyants ont été interpellés dans la soirée du 10 mars à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, à la suite d’une tentative d’escroquerie visant une jeune femme. L’intervention rapide des agents du commissariat de Godomey, alertés par un citoyen, a permis de mettre fin à leur fuite peu après les faits, selon une publication de la page Facebook de la Police Républicaine.

L’affaire s’est déroulée aux environs de 21 heures, lorsqu’une employée regagnant son domicile a été abordée par un inconnu sollicitant son aide. L’homme engage la conversation avant de se présenter comme un « visionnaire » affirmant avoir reçu une révélation la concernant. Quelques instants plus tard, un second individu intervient dans la scène. Présenté comme un passant, il joue le rôle du témoin surpris par les prétendues prédictions.

Selon le récit diffusé par la Police Républicaine, ce second homme confirme les déclarations du faux voyant, donnant à la mise en scène une apparence de crédibilité. La victime, confrontée à ces affirmations concordantes, se laisse entraîner dans la suite du stratagème.

Une escroquerie organisée autour d’un scénario bien rodé

Les deux hommes mettent alors en place la deuxième phase de leur manœuvre. Le faux visionnaire demande à son complice de remettre tous ses biens à la jeune femme — téléphone, argent et moto — avant de s’éloigner pour accomplir un prétendu rituel consistant à formuler des vœux à une intersection.

La victime est ensuite invitée à reproduire le même geste. Elle indique ne pas avoir d’argent sur elle mais affirme détenir une somme chez son frère. Les deux individus l’accompagnent alors jusqu’à son domicile.

Arrivés sur place, ils poursuivent la mise en scène devant le frère de la jeune femme. Celui-ci est incité à confier ses objets de valeur à sa sœur avant de s’éloigner à son tour pour accomplir le même rituel. C’est à ce moment que les deux hommes s’emparent des effets déposés et tentent de disparaître. Le frère, comprenant la supercherie, alerte immédiatement le voisinage en criant.

Arrestation rapide après un bouclage policier

Les suspects prennent la fuite à moto avec un sac contenant deux téléphones Android, la somme de 12 450 francs CFA ainsi que des pièces d’identité. Alerté, le commissariat de Godomey met en place un dispositif de bouclage dans la zone.

Les deux hommes sont finalement interceptés au carrefour IITA, quelques minutes après leur fuite. Conduits au commissariat, ils reconnaissent les faits lors de leur audition, selon les informations publiées par la page Facebook de la Police Républicaine.

Leur interrogatoire révèle que la méthode utilisée repose sur une mise en scène en deux temps : la prédiction d’un faux voyant suivie de l’intervention d’un complice jouant le rôle d’un bénéficiaire d’un miracle. Ce mécanisme vise à instaurer un climat de confiance afin d’amener la victime à remettre volontairement ses biens. Les mis en cause auraient déclaré utiliser cette technique depuis plusieurs mois dans plusieurs localités du sud du pays, notamment à Cotonou, Akpakpa, Abomey-Calavi, Hèvié et Godomey.

Appel à d’éventuelles victimes

La Police Républicaine invite toute personne ayant subi un mode opératoire similaire à se rapprocher du commissariat de Godomey afin de déposer une plainte ou d’apporter un témoignage susceptible d’éclairer l’enquête.

Le droit pénal béninois réprime l’escroquerie et les manœuvres frauduleuses destinées à tromper une victime pour obtenir des biens ou de l’argent. Les investigations engagées par les services de police doivent permettre de déterminer l’ampleur exacte des faits et d’identifier d’éventuelles autres victimes. Les deux suspects restent à la disposition des enquêteurs dans l’attente des suites judiciaires prévues par la procédure.