Bénin : La Synergie universitaire pour Romuald Wadagni mobilise les étudiants

À Abomey-Calavi, la Synergie universitaire pour Romuald Wadagni (SUROW) a mobilisé plusieurs centaines d’étudiants béninois samedi 21 mars 2026. Ce mouvement soutient le duo Wadagni-Talata pour l’élection présidentielle du 12 avril. L’initiative a été portée par des responsables estudiantins et soutenue par des acteurs politiques, dont l’honorable Léon Basile Ahossi, présenté comme parrain de l’activité. La rencontre a réuni des délégations issues d’universités publiques et privées du pays, autour d’un objectif affiché : structurer l’engagement des étudiants dans la dynamique électorale en faveur du candidat et de sa colistière.

Dans son intervention, le coordonnateur du mouvement, Serge Hessou, a présenté la SUROW comme un cadre fédérateur destiné à rassembler les différentes composantes de la jeunesse universitaire. Il a indiqué que cette initiative vise à dépasser les clivages internes pour porter une position commune.

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Le mouvement entend mobiliser les étudiants sur l’ensemble du territoire, avec un accent sur la sensibilisation à la participation électorale. Trois objectifs ont été définis : fédérer les structures estudiantines, encourager le vote en faveur du duo Wadagni-Talata et renforcer le sentiment d’appartenance au mouvement.

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Le responsable de la coordination a insisté sur le rôle des étudiants dans le processus politique, les appelant à s’impliquer activement dans le scrutin à venir. « S’abstenir, c’est renoncer », a-t-il déclaré, exhortant ses pairs à une participation consciente.

Un relais politique assumé dans les campus

Présent à la cérémonie, le parrain de l’initiative, Léon Basile Ahossi, a encouragé les étudiants à s’approprier le projet de société du duo soutenu. Il a annoncé la diffusion ciblée des propositions liées au secteur de l’éducation, de la maternelle à l’université, afin de faciliter leur appropriation par les jeunes.

L’élu a également invité les participants à relayer les informations électorales dans leurs milieux respectifs, notamment sur les conditions d’inscription et de participation au vote. Il a évoqué la possibilité d’actualisation des listes électorales à proximité du scrutin, appelant à la vigilance et à la mobilisation. Cette prise de position intervient dans un climat marqué par une intensification des initiatives de terrain à l’approche de l’ouverture officielle de la campagne.

Une initiative à l’approche du lancement de la campagne

La sortie officielle de la SUROW intervient à quelques jours du démarrage de la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle. Dans ce contexte, les mouvements de soutien se structurent progressivement pour accompagner les candidats en lice. La SUROW entend s’inscrire dans cette dynamique en occupant le terrain universitaire, avec des actions de sensibilisation et de mobilisation annoncées dans les prochains jours. Le scrutin du 12 avril 2026 constituera la prochaine étape pour mesurer l’impact de ces initiatives sur la participation des jeunes électeurs.