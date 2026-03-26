Bénin : L’aile Atchadé suspend Houndété et plusieurs autres membres du parti LD

Le parti d’opposition Les Démocrates a annoncé, jeudi 26 mars 2026, la suspension de plusieurs de ses responsables à la suite de prises de position publiques en faveur du candidat Romuald Wadagni à l’élection présidentielle du 12 avril. La décision, rendue publique le même jour, fait suite à des déclarations jugées contraires à la ligne officielle adoptée lors du Conseil national du 22 mars.

Selon le communiqué du parti, ces responsables « se sont livrés à des déclarations publiques de soutien à un duo de candidats (…) en violation flagrante » des résolutions internes. En conséquence, des mesures conservatoires ont été engagées, entraînant leur retrait immédiat de toutes les instances et activités du parti.

Une sanction collective fondée sur les textes internes

La direction des Démocrates indique avoir appliqué les dispositions des articles 75 à 77 des statuts et 86, 94 et 95 du règlement intérieur. Ces textes encadrent les sanctions disciplinaires en cas de manquement aux décisions des organes dirigeants.

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Au total, 22 responsables et cadres sont concernés par cette suspension, parmi lesquels figure l’ancien député Éric Houndété, ainsi que plusieurs personnalités issues de différentes structures locales et nationales du parti.

Cette mesure intervient dans un contexte de crispation interne autour de la ligne à adopter pour la présidentielle. Réuni quatre jours plus tôt, le Conseil national avait opté pour une position de neutralité, excluant toute consigne de vote en faveur d’un candidat.

Le soutien d’Éric Houndété à Wadagni en déclencheur

Le même jeudi 26 mars à Cotonou, Éric Houndété a publiquement annoncé son soutien à Romuald Wadagni lors d’une cérémonie organisée dans la capitale économique. Il s’exprimait au nom du Pacte Républicain, un regroupement de personnalités politiques.

Prenant la parole devant les participants, l’ancien parlementaire a revendiqué une démarche personnelle, distincte de son appartenance politique. « J’ai courageusement accepté de venir participer à cette cérémonie », a-t-il déclaré, selon le média Fraternité.

Cette prise de position intervient alors qu’Éric Houndété affirme assurer l’intérim à la tête du parti après le retrait de Boni Yayi. La direction des Démocrates n’a toutefois pas reconnu publiquement cette situation dans le communiqué de sanction.

Une série de ralliements au sein de l’opposition

Le cas de Houndété s’inscrit dans une dynamique plus large observée ces dernières semaines. Plusieurs cadres du principal parti d’opposition ont pris leurs distances avec la ligne officielle pour rejoindre la candidature de Romuald Wadagni.

Parmi les départs récents figure Chabi Yayi, fils de l’ancien chef de l’État, qui a quitté le parti avant d’annoncer son soutien au candidat le 24 mars. Quelques jours plus tôt, Guy Dossou Mitokpè, ancien responsable de la communication, avait également démissionné avant de formaliser son ralliement à Cotonou.