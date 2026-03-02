Bénin : Le dossier du tiktokeur Alain Kenneth Adjadohoun transmis à la Criet

Le tiktokeur béninois Alain Kenneth Adjadohoun a été présenté au procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi le vendredi 27 février 2026. À l’issue de cette étape, son dossier a été confié à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour la poursuite de la procédure judiciaire.

L’information a été rapportée par Bip Radio, qui précise que les motifs exacts de son interpellation ne sont pas encore clairement établis. L’affaire intervient dans un climat de tensions entre l’intéressé et d’autres créateurs de contenus sur le réseau social TikTok, sans qu’un lien formel avec la procédure en cours ne soit, à ce stade, confirmé par une source judiciaire.

Une interpellation suivie de transferts entre commissariats

Alain Kenneth Adjadohoun avait été interpellé le dimanche 22 février 2026 par les agents du commissariat de Godomey, territorialement compétent pour son lieu de résidence. Il a ensuite été conduit au commissariat de Zinvié, en charge des investigations.

Ce transfert s’explique par le fait que les faits pour lesquels il est poursuivi se seraient déroulés dans l’arrondissement de Zinvié. L’enquête y est donc conduite sous l’autorité des services territorialement compétents. Depuis son arrestation, il est maintenu en garde à vue dans l’attente de sa comparution devant la juridiction spécialisée.