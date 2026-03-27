Bénin : Le duo Wadagni-Talata lance sa campagne à Kandi

Le ministre de l’Économie et des Finances et candidat à la présidentielle, Romuald Wadagni, a lancé officiellement sa campagne électorale ce vendredi 27 mars 2026 à Kandi, dans le nord du pays. Cette étape marque l’entrée en lice du candidat pour le scrutin prévu le 12 avril 2026, en vue de la succession du président Patrice Talon.

Le lancement s’est déroulé au stade Saka Kina Guénéré, dans une ville située à plus de 600 kilomètres de Cotonou. Selon les informations diffusées par la direction de campagne Wadagni-Talata, plusieurs milliers de sympathisants ont fait le déplacement depuis différentes localités du département de l’Alibori et d’autres régions du pays.

Une mobilisation importante dans le nord

Dès les premières heures de la journée, les abords du stade ont été investis par des militants et sympathisants du duo formé par Romuald Wadagni et la vice-présidente Mariam Chabi Talata. La direction de campagne évoque une affluence massive, avec une forte présence de délégations venues des communes environnantes.

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Sur place, les participants ont pris part à une série d’animations avant l’arrivée des responsables politiques. Des messages de soutien et des slogans favorables au candidat ont rythmé la cérémonie. L’événement constitue la première démonstration de terrain du candidat depuis l’ouverture officielle de la période de campagne.

Un discours centré sur les territoires et les populations vulnérables

Dans son intervention, Romuald Wadagni a présenté les grandes orientations de son projet politique. Il a insisté sur la nécessité de réduire les disparités entre les régions du pays et de renforcer les politiques publiques en direction des zones rurales.

Le candidat a également détaillé ses priorités économiques, notamment l’accès au financement pour les petits producteurs, les artisans et les acteurs du secteur informel. Les mesures sociales annoncées portent sur le renforcement des dispositifs dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’accès à l’eau potable.

La question sécuritaire a été abordée dans le contexte du nord du Bénin, exposé aux menaces liées à l’instabilité dans la région sahélienne. Le candidat a annoncé un renforcement de la présence de l’État dans les zones frontalières et une intensification de la coopération régionale. Ce fut également le moment pour lui d’inviter les uns et les autres à sortir massivement pour aller voter.

Un choix stratégique pour le lancement

Le lancement de la campagne à Kandi traduit une orientation territoriale assumée par l’équipe du candidat. Selon la direction de campagne Wadagni-Talata, ce choix vise à accorder une attention particulière aux zones éloignées des grands centres urbains.

Romuald Wadagni, en poste au ministère de l’Économie et des Finances depuis 2016, s’appuie sur son bilan pour défendre sa candidature. Son programme met en avant la gestion des finances publiques, la transparence et la lutte contre la corruption, d’après les éléments communiqués par son équipe.

La Commission électorale nationale autonome (CENA) encadre la campagne électorale conformément au calendrier officiel. La période de campagne est limitée à deux semaines avant le scrutin du 12 avril 2026. Après cette étape à Kandi, la tournée de campagne du candidat doit se poursuivre dans plusieurs départements du pays jusqu’à la clôture officielle de la campagne.