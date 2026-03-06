Bénin : le tiktokeur Flapacha condamné à cinq ans de prison ferme pour escroquerie

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné, jeudi 5 mars 2026 à Cotonou, le tiktokeur béninois Cédric Toffa, connu sous le pseudonyme Flapacha, à 60 mois d’emprisonnement ferme et à une amende de deux millions de francs CFA. Selon Libre Express, la juridiction spécialisée du Bénin l’a reconnu coupable des faits d’escroquerie via internet.

Le verdict a été rendu à l’issue d’une procédure ouverte après son interpellation en août 2025 par le Centre national d’investigations numériques (CNIN). Le ministère public avait requis cinq ans de prison ferme contre l’influenceur, une réquisition finalement suivie par la juridiction.

Une affaire née d’une vidéo virale

L’affaire remonte au 11 août 2025. Ce jour-là, Cédric Toffa, alias Flapacha, et son collaborateur Jérémie Dégamer sont interpellés par les agents du Centre national d’investigations numériques après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos mettant en scène un enlèvement simulé.

Les deux créateurs de contenus avaient présenté cette mise en scène comme une opération destinée à créer un buzz sur internet. Lors de sa déposition, le tiktokeur a soutenu qu’aucune somme d’argent n’avait été perçue auprès des internautes à la suite de cette publication.

Au cours de la perquisition menée lors de son arrestation, les enquêteurs du CNIN ont toutefois saisi plusieurs objets, dont un téléphone portable contenant des données considérées comme liées à des activités de cybercriminalité. Présentés au procureur, Jérémie Dégamer a été remis en liberté. Cédric Toffa a, pour sa part, été placé sous mandat de dépôt en raison des éléments techniques retrouvés dans son appareil.

Le rapport du CNIN contredit la défense

Lors de l’ouverture du procès en octobre 2025 devant la CRIET, Cédric Toffa a plaidé non coupable des faits d’escroquerie via internet retenus contre lui. À la barre, il a expliqué que le téléphone incriminé ne lui appartenait pas.

Le prévenu a affirmé que l’appareil appartenait à son frère aîné, Franck Toffa, arrêté quelques jours auparavant et déjà incarcéré dans une autre procédure liée à la cybercriminalité.

Les investigations techniques menées par le Centre national d’investigations numériques ont abouti à une conclusion différente. Le rapport transmis à la juridiction indique que « le téléphone Samsung Galaxy sur lequel des données cybercriminelles ont été retrouvées lui appartient ».

Les enquêteurs ont également établi que le compte Gmail et le compte bancaire UBA associés au tiktokeur étaient configurés sur cet appareil. Ces éléments ont été présentés par le ministère public comme des indices établissant que l’accusé était l’utilisateur principal du téléphone saisi.

Une peine conforme aux réquisitions du parquet

À l’issue des débats, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a retenu les faits d’escroquerie via internet contre Cédric Toffa. La juridiction l’a condamné à 60 mois d’emprisonnement ferme, soit cinq années de détention. Le tribunal a également prononcé une amende de deux millions de francs CFA à l’encontre du tiktokeur.

Créée en 2018 au Bénin, la CRIET est compétente pour juger les infractions économiques et les faits liés à la cybercriminalité. Les dossiers instruits par cette juridiction concernent notamment les escroqueries en ligne, le blanchiment d’argent et les infractions assimilées. Avec ce jugement rendu le 5 mars 2026, la procédure engagée contre Cédric Toffa connaît une première issue judiciaire, sous réserve d’un éventuel recours devant les juridictions supérieures compétentes.