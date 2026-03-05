Hurun 2026 : la Chine dépasse à nouveau les États-Unis avec 1 110 milliardaires

La Chine a retrouvé sa place de première puissance mondiale en nombre de milliardaires, selon le Hurun Global Rich List 2026 publié le 5 mars 2026 par le groupe de recherche et média Hurun, basé à Shanghai. Arrêté au 15 janvier 2026, le classement recense 1 110 milliardaires chinois sur un total mondial de 4 020, devant les États-Unis qui en comptent 1 000.

La progression est nette : la Chine a ajouté 287 milliardaires en un an, effaçant l’intégralité des pertes enregistrées depuis 2022, année durant laquelle le pays avait atteint un pic de 1 133 milliardaires avant trois années consécutives de recul. En 2025, les États-Unis avaient repris la tête du classement pour la première fois en dix ans, avec 870 milliardaires contre 823 pour la Chine. Le retournement intervenu en douze mois illustre la sensibilité du palmarès aux cycles boursiers et aux valorisations des entreprises technologiques.

L’IA et les nouvelles technologies, moteurs de la reconquête

La rivalité sino-américaine, qui structure les rapports de force dans les domaines militaire, technologique et commercial, se reflète désormais dans la géographie des grandes fortunes mondiales. Hurun recense cette année 114 milliardaires issus de sociétés d’intelligence artificielle, dont 46 nouveaux entrants — faisant de l’IA la principale source de création de milliardaires dans le monde en 2026.

Deux nouveaux milliardaires chinois en sont directement issus : Yan Junjie, fondateur de la startup MiniMax, valorisée à 3,6 milliards de dollars, et Liu Debing, dirigeant de Zhipu — connue sous le nom commercial Knowledge Atlas Technology — qui entre dans le classement à 1,2 milliard de dollars. La progression des secteurs des véhicules électriques, de l’électronique grand public et des produits industriels contribue également à la hausse, portée par l’internationalisation croissante des entreprises chinoises.

Rupert Hoogewerf, président et chercheur principal du groupe Hurun, a déclaré que « les milliardaires atteignent des records mondiaux, portés en grande partie par la hausse des marchés boursiers, avec l’IA en tête, et l’internationalisation des entreprises chinoises ».

Un record mondial porté par la hausse des marchés

Au niveau mondial, le classement 2026 enregistre un record absolu : 4 020 milliardaires recensés, soit 578 de plus que l’édition précédente, une progression de 17 %. Leur richesse cumulée a augmenté de 28 %. Deux nouveaux milliardaires ont ainsi été créés chaque jour au cours de l’année écoulée, selon Hurun.

L’Inde consolide sa troisième place avec 308 milliardaires, en hausse de 24, devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. Au sommet du classement individuel mondial, l’Américain Elon Musk conserve la première place pour la cinquième fois en six ans, avec une fortune estimée à 792 milliards de dollars — en hausse de 89 % — portée par la valorisation de SpaceX et de Tesla. Jeff Bezos d’Amazon le suit à 300 milliards de dollars, devant Larry Page d’Alphabet à 281 milliards.

La prochaine étape attendue est la publication des déclinaisons régionales du Hurun Global Rich List 2026, qui détailleront les variations par secteur et par ville. En 2025, New York occupait la première place mondiale des villes abritant le plus de milliardaires, avec 129 résidents figurant au classement.