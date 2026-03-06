Bénin : Léandre Houngbédji réagit à la démission de Yayi du parti Les démocrates

Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léandre Houngbédji, également secrétaire général adjoint du gouvernement, a réagi vendredi 6 mars 2026 à l’annonce de la démission de l’ancien président Boni Yayi de la présidence du parti Les Démocrates (LD). La réaction officielle est intervenue à Cotonou, au moment où la formation politique de l’opposition fait face à un changement à sa tête.

S’exprimant sur cette situation, le porte-parole du gouvernement a adressé un message aux responsables et militants du parti concerné. « Je peux vous certifier que nous compatissons à ce qui arrive aux amis de LD. Évidemment, nous n’avons pas souhaité cela pour eux, mais nous compatissons, nous comprenons. Mais nous sommes aussi tout à fait disposés à dire et à redire que autour du chantier de la construction du Bénin, nul ne sera de trop et que toutes les forces de tous les citoyens sont attendues », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

À lire aussi FINAB 2026 au Bénin : Les fruits portent la promesse des fleurs

Une démission motivée par des raisons de santé

L’annonce du retrait de Boni Yayi a été faite à travers une correspondance rendue publique par l’ancien chef de l’État béninois. Dans cette lettre, l’ex-président explique que sa décision est principalement liée à des considérations personnelles, notamment son état de santé. Il indique vouloir réduire progressivement ses activités politiques afin de se consacrer à une nouvelle étape de sa vie.

Publicité

« Pour des raisons de santé, et afin de pouvoir pleinement consacrer cette nouvelle étape de ma vie au repos, j’ai choisi de mettre un terme à mes activités politiques au sein du parti », écrit Boni Yayi dans ce document. Cette décision marque un tournant dans le parcours politique de l’ancien président, qui avait pris la tête du parti Les Démocrates après la création de cette formation politique issue de l’opposition béninoise.

Une direction provisoire confiée aux vice-présidents

Avant d’officialiser son retrait, Boni Yayi affirme avoir pris des dispositions pour assurer la continuité du fonctionnement interne du parti. Dans son message, il précise que la direction politique sera désormais assumée collectivement par les vice-présidents et les instances dirigeantes du parti. « Dans un esprit de continuité et de responsabilité, je confie la direction du parti aux Vice-présidents et aux instances dirigeantes dans l’esprit des textes du parti jusqu’au prochain congrès », précise l’ancien chef de l’État dans sa correspondance.