Bénin : les chefs d'état-major français et ivoirien attendus à Cotonou le 19 mars

Le général Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major général des Forces armées béninoises, accueillera le 19 mars 2026, deux des plus hauts gradés militaires de la France et de la Côte d’Ivoire. Le général d’armée aérienne Fabien Mandon, qui dirige les armées françaises, et le général Lassina Doumbia, à la tête de l’appareil militaire ivoirien, effectueront une visite à Cotonou, selon les informations de Bip radio.

Cotonou au centre des échanges militaires

Cette rencontre entre les trois chefs d’état-major répond à un protocole classique entre pays alliés, mais elle s’accompagnera de discussions approfondies. Selon Bip Radio, le Bénin, la France et la Côte d’Ivoire envisagent d’examiner l’état de leurs accords militaires existants, de renforcer leur coopération dans le domaine défense et de coordonner leurs actions contre les groupes armés qui opèrent en Afrique de l’Ouest.

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Une visite aux enjeux sécuritaires affirmés

La lutte contre le terrorisme constituera un axe majeur des discussions entre les trois nations, face aux menaces dans le golfe de Guinée et la zone sahélienne. Le partage d’expériences opérationnelles et d’intelligence stratégique entre les trois états-majors pourrait permettre d’affiner les dispositifs de sécurité dans la région.