Bénin : Les Démocrates réagissent après la démission de Yayi Boni

Au Bénin, l’ancien président Thomas Boni Yayi, figure majeure du paysage politique, a démissionné de la tête du parti d’opposition Les Démocrates. Cette annonce a été confirmée ce mercredi 4 mars 2026 par Guy Dossou Mitokpè, secrétaire national à la communication du parti. Cette décision intervient après plusieurs mois de tensions internes, marqués notamment par l’exclusion du parti de la course à l’élection présidentielle d’avril 2026 pour défaut de parrainages.

Une démission confirmée et expliquée

La lettre de démission de Boni Yayi a été reçue par les instances du parti, a précisé Guy Dossou Mitokpè répondant aux questions de Matin Libre le 4 mars. Le responsable a rappelé que « le président Boni Yayi est une grande personnalité qui a dirigé le pays pendant 10 années. Quand une personnalité de son rang décide de donner sa démission, il est normal que les principaux responsables du parti puissent se réunir ».

Interrogé sur la priorité désormais au sein de Les Démocrates, M. Mitokpè a insisté : « La question n’est pas de savoir qui est le responsable. L’information que les Béninois doivent comprendre c’est que le parti a reçu la lettre de la démission et les raisons. Lorsque vous les recevez vous devez faire suite à ça. »

Publicité

Sur les motifs avancés par l’ex-chef de l’État, le secrétaire national à la communication a indiqué que « la première raison évoquée est sanitaire. Nous sommes des humains. Il y a des moments où le corps a besoin du repos. La principale et la seule raison est sanitaire. Je ne pourrai pas vous en dire plus ».

Le parti a décidé de dépêcher une délégation « très importante » pour discuter davantage avec Yayi Boni. Aucune date n’a été annoncée pour la rencontre avec l’ancien président.

Un rendez‑vous pour discuter de l’avenir du parti

En réponse à cette démission, le parti a décidé d’organiser une réunion importante le 6 mars, a annoncé Guy Dossou Mitokpè. L’objectif déclaré est de mieux discuter et d’aborder les « sujets brûlants » qui concernent la formation, sans autres précisions sur l’agenda ou les décisions envisagées.

L’ancien président du Bénin avait repris la tête de Les Démocrates en octobre 2023, renforçant la visibilité de cette formation politique. Cependant, le parti a récemment perdu sa représentation parlementaire à l’issue des législatives du 11 janvier 2026, et n’a pas réussi à valider un duo de candidats pour la présidentielle d’avril prochain, ayant recueilli un parrainage de députés et maires inférieur au seuil requis.

Le départ de Boni Yayi est également intervenu après celui de son fils, Chabi Yayi, qui a quitté les fonctions de secrétaire aux relations extérieures du parti. La réunion du 6 mars est l’échéance la plus proche annoncée par Les Démocrates pour discuter de la démission de leur président et de l’organisation interne. Les conclusions de ce rendez‑vous détermineront les orientations immédiates du parti.