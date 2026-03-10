Bénin : Les deux motocyclistes auteurs d’un rodéo urbain (zéwé) déposés en prison

Deux jeunes motocyclistes interpellés à Cotonou pour pratique de rodéo urbain, communément appelé « zéwé », ont été placés sous mandat de dépôt lundi 9 mars 2026. Leur mise en détention provisoire est intervenue après leur présentation au procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou, selon des informations rapportées par Bip Radio.

Les deux mis en cause avaient été arrêtés alors qu’ils réalisaient des acrobaties à moto sur la voie publique, sur l’axe carrefour Fidjrossè – carrefour Bio Guerra. Un troisième jeune, appréhendé le dimanche 8 mars pour des faits similaires, a été auditionné par la police et maintenu en garde à vue à l’issue de son interrogatoire.

Placement sous mandat de dépôt après présentation au parquet

La décision de placement en détention provisoire concerne les deux premiers jeunes interpellés dans le cadre de cette affaire. Après leur garde à vue, ils ont été conduits devant le procureur de la République à Cotonou, qui a ordonné leur incarcération en attendant la suite de la procédure judiciaire.

Le troisième suspect arrêté le 8 mars n’a pas encore été présenté au parquet au moment des informations diffusées par Bip Radio. Il reste placé en garde à vue dans les locaux de la police, dans l’attente d’une éventuelle décision judiciaire.

Une opération policière contre le « zéwé » à Cotonou

Les interpellations s’inscrivent dans une opération menée par la Police républicaine dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 mars 2026 sur le boulevard de la Marina, dans le 12ᵉ arrondissement de Cotonou. L’intervention visait les adeptes du « zéwé », une pratique consistant à effectuer des figures acrobatiques à moto sur la chaussée.

D’après la Police républicaine, un dispositif renforcé a été déployé sur cet axe routier avec l’appui des agents positionnés aux carrefours voisins. L’objectif était d’empêcher les fuites et de sécuriser le périmètre pendant l’opération.

Les forces de l’ordre ont surpris plusieurs motocyclistes réalisant des figures telles que des levées de roue ou des slaloms à grande vitesse. Deux adolescents ont été arrêtés en flagrant délit et conduits au commissariat du 12ᵉ arrondissement. Dix-huit motocyclettes ont également été interceptées au cours de l’intervention.

Les engins utilisés pour ces démonstrations ont été placés en saisie conservatoire. Les propriétaires concernés pourraient faire l’objet de poursuites ou de sanctions administratives prévues par la réglementation sur la circulation routière.

Une pratique considérée comme dangereuse sur la voie publique

Les autorités policières rappellent que ces exhibitions à moto exposent les usagers de la route à des risques d’accident. Dans une réaction publiée par la Police républicaine, le commissaire du 12ᵉ arrondissement de Cotonou, Eric Edon, a déclaré : « Conduire de manière acrobatique sur la voie publique n’est pas un sport, c’est une infraction grave. Ce faisant, ils mettent non seulement leur vie en jeu, mais aussi celle des innocents. »

Les rassemblements de motocyclistes pratiquant le « zéwé » sont régulièrement signalés sur plusieurs axes de la capitale économique, notamment sur le boulevard de la Marina, le boulevard Saint-Michel ou encore dans certaines zones d’Akpakpa. Ces regroupements se déroulent le plus souvent tard dans la nuit, lorsque la circulation devient moins dense.

Poursuite des opérations annoncée par la police

La Police républicaine indique que les opérations de contrôle visant cette pratique se poursuivront dans les prochaines semaines. Les patrouilles devraient cibler plusieurs axes identifiés de Cotonou ainsi que les abords de l’aéroport international, principalement durant les plages horaires nocturnes.

La procédure judiciaire engagée contre les deux motocyclistes placés en détention provisoire suit désormais son cours devant le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Leur dossier pourrait être examiné par la juridiction compétente à l’issue de l’instruction en cours.