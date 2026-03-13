Bénin : les étudiants en médecine de Cotonou suspendent leurs stages hospitaliers

Les étudiants en médecine de Cotonou ont décidé de suspendre leurs activités de stage hospitalier jusqu’à nouvel ordre. La mesure a été annoncée le 12 mars 2026 par le Bureau exécutif de l’Association des étudiants en médecine de Cotonou (AEMC), à la suite d’une situation survenue dans un service de gynécologie-obstétrique impliquant des médecins en études de spécialisation (DES).

Dans une note informative adressée à la communauté estudiantine, l’AEMC indique que cette suspension vise à exprimer la solidarité des étudiants envers leurs aînés engagés dans les formations de spécialité. L’organisation évoque également les préoccupations suscitées par les conditions d’apprentissage et les responsabilités assumées par les médecins en formation dans les structures hospitalières.

Une décision motivée par les conditions de formation

Le Bureau exécutif de l’AEMC explique que les étudiants restent des apprenants en cours de formation, exposés à des responsabilités jugées parfois insuffisamment encadrées. L’association relève l’absence de document officiel définissant clairement les attributions, les droits et les limites des responsabilités des étudiants en médecine dans les services hospitaliers.

Selon la note signée par le président du Bureau exécutif, Tantcha Marc G. Aguewe, cette décision vise également à alerter les autorités sur les conditions d’apprentissage dans les structures de santé. L’organisation estime qu’un cadre plus précis est nécessaire afin de clarifier le rôle des étudiants et des médecins en formation lors des stages hospitaliers.

Appel à un cadre réglementaire clair

L’AEMC appelle les autorités compétentes à établir des règles formelles définissant les responsabilités des étudiants en milieu hospitalier. L’association considère qu’un tel dispositif permettrait de mieux encadrer la formation pratique et de réduire les risques pour les patients comme pour les praticiens en formation. La suspension des stages constitue ainsi, pour l’organisation estudiantine, un moyen d’attirer l’attention sur la nécessité d’un dispositif réglementaire adapté aux réalités de la formation médicale.

Mobilisation demandée aux étudiants

Le Bureau exécutif de l’AEMC invite l’ensemble des étudiants en médecine de Cotonou à se conformer strictement à cette décision de suspension. L’organisation appelle également à la mobilisation de la communauté estudiantine dans un esprit de responsabilité et de solidarité envers les médecins en formation.

La note précise enfin que tout étudiant qui ne respecterait pas la décision de suspension des stages s’exposerait aux conséquences liées au non-respect des directives adoptées par l’association. Aucune date de reprise des activités de stage hospitalier n’a été annoncée pour l’instant. La suspension reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente d’éventuelles discussions avec les autorités concernées.