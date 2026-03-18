Bénin : L’Iajp rend hommage à Mgr Isidore de Souza à travers un appel spécial

L’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP/CO) a présenté, ce mardi 17 mars 2026 à Cotonou, une édition spéciale de sa revue « La petite missive », consacrée au 27e anniversaire du décès de Mgr Isidore de Souza. Intitulée « Appel spécial de l’IAJP/Co pour les temps à venir », cette publication alerte sur les risques de dérive politique et appelle à un engagement citoyen renforcé.

La présentation a eu lieu lors d’une conférence de presse animée par le journaliste Hugues Hector Zogo, en présence du directeur de l’institution, le père Eric Arnaud Aguénounon et de l’ancien recteur de l’Université d’Abomey-Calavi Maxime da Cruz. Le document se veut une contribution au débat public à l’approche de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 au Bénin.

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Un document centré sur la démocratie et le bien commun

Selon l’IAJP-CO, cette édition spéciale vise à actualiser la pensée de Mgr Isidore de Souza, figure majeure de la Conférence nationale de février 1990, souvent considérée comme un tournant dans l’histoire politique du pays. L’institution indique que l’objectif est de replacer les notions de démocratie et de bien commun au cœur de la réflexion collective.

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Lors de son intervention, le père Eric Arnaud Aguénounon a insisté sur la nécessité de faire vivre cet héritage dans les pratiques contemporaines. Il a rappelé que la doctrine sociale de l’Église définit le bien commun comme un ensemble de conditions sociales permettant l’épanouissement des individus et des groupes. Cette approche est mobilisée pour éclairer les enjeux actuels liés à la gouvernance et à la participation citoyenne.

Une analyse critique de la situation politique

Le document présenté propose une lecture structurée de la situation politique nationale. Hugues Hector Zogo a précisé que la déclaration repose sur plusieurs axes, dont la genèse du texte, ses fondements doctrinaux et son inscription dans les réalités contemporaines.

Selon lui, l’IAJP-CO dresse un diagnostic critique de l’évolution récente du système démocratique. Le texte évoque notamment des épisodes électoraux récents, ainsi que des tensions relevées dans l’espace public. Il identifie une fragilisation des acquis démocratiques et souligne la nécessité d’une vigilance accrue.

La publication interroge également la qualité du débat politique et le rôle des institutions non partisanes dans la consolidation de l’État de droit. Elle met en avant la responsabilité des citoyens, des acteurs politiques et des corps intermédiaires dans la préservation des équilibres institutionnels.

Un appel à l’engagement citoyen

Au-delà du constat, l’IAJP-CO formule des recommandations axées sur la participation active des citoyens et la promotion d’une culture démocratique. Le texte insiste sur la nécessité d’une éducation civique continue et d’une implication accrue des différentes composantes de la société.

Le père Eric Arnaud Aguénounon a souligné l’importance de transmettre l’héritage de Mgr Isidore de Souza aux nouvelles générations. « Mgr Isidore de Souza ne devrait être une icône de pièce de musée. Il doit être enseigné, valorisé et proposé comme modèle de vie et d’engagement citoyen », a-t-il déclaré. « Notre appel pour les temps à venir s’inscrit dans une dynamique d’appropriation de la pensée de Mgr Isidore de Sousa sur la démocratie et le bien commun en vue de vivre plus pleinement et la mystique du semeur », a-t-il ajouté.

L’IAJP/CO se présente comme un cadre de réflexion éthique et sociale, ancré dans l’Église catholique du Bénin. À travers cette publication, l’institution entend contribuer à la réflexion sur les enjeux démocratiques à l’approche des échéances électorales. La diffusion de cette édition spéciale intervient dans un calendrier marqué par la préparation du scrutin présidentiel d’avril 2026, que les autorités béninoises ont officiellement fixé au 12 avril.