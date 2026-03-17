Bénin : Liste des 25 Guépards sélectionnés pour le match contre la Palestine la Guinée

Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a publié une liste de 25 joueurs pour la trêve internationale de mars 2026. La sélection affrontera la Palestine et la Guinée en matches amicaux prévus au Maroc, les 27 et 31 mars.

Le groupe retenu combine cadres habituels et joueurs en observation. Deux nouveaux éléments font leur apparition : Michel Boni, attaquant de Brentford FC, et Sahid Ngobi, joueur de l’Association Sportive du Port Autonome de Cotonou. Leur convocation marque une ouverture vers de nouveaux profils offensifs, avec une attention portée à la fois aux expatriés et au championnat local.

Le reste de l’effectif repose sur des joueurs déjà intégrés dans le dispositif, notamment Steve Mounié, Jodel Dossou ou Olivier Verdon. Cette continuité permet au staff technique de maintenir des repères collectifs tout en évaluant de nouvelles options.

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Stage au Maroc et préparation des échéances

Les Guépards effectueront un stage au Maroc dans le cadre de l’initiative « Maroc, capitale du football africain ». Ce regroupement intervient après la participation de l’équipe à la Coupe d’Afrique des nations et s’inscrit dans une phase de préparation active.

Les deux rencontres amicales serviront de base d’évaluation pour le staff. L’objectif est d’ajuster les automatismes et d’observer les joueurs dans un contexte compétitif, face à des adversaires de profils différents. Ces matches s’inscrivent dans une perspective plus large. Les éliminatoires de la Coupe du monde figurent parmi les priorités immédiates, tandis que la CAN 2027 constitue un horizon structurant pour le groupe.

Un effectif structuré par lignes

La liste comprend trois gardiens : Saturnin Allagbé, Marcel Dandjinou et Serge Obassa. En défense, onze joueurs ont été retenus, dont Rodrigue Fassinou, Olivier Verdon, Yohan Roche, David Kiki, Rachid Moumini et Mohamed Tijani.

Le milieu de terrain s’appuie sur Imourane Hassane, Dodo Dokou, Sessi d’Almeida, Mattéo Ahlinvi et Gislain Ahoudo. En attaque, neuf joueurs composent le secteur offensif, avec notamment Steve Mounié, Junior Olaïtan, Tosin Aiyegun, Andreas Hountondji et les nouveaux appelés.

La présence de joueurs évoluant dans des championnats étrangers et locaux traduit une volonté de diversifier les profils tout en consolidant l’ossature de l’équipe. Les rencontres face à la Palestine et à la Guinée constitueront les dernières sorties avant les prochaines échéances officielles, avec une attention particulière portée à l’intégration des nouveaux joueurs et à la stabilité du collectif.

Liste des 25 joueurs convoqués

Gardiens

Saturnin Allagbé

Marcel Dandjinou

Serge Obassa

Défenseurs

Rodrigue Fassinou

Olivier Verdon

Yohan Roche

David Kiki

Rachid Moumini

Mohamed Tijani

Rabiou Sankamao

Brandon Agounon

Milieux de terrain

Imourane Hassane

Dodo Dokou

Sessi d’Almeida

Mattéo Ahlinvi

Gislain Ahoudo

Attaquants

Steve Mounié

Junior Olaïtan

Tosin Aiyegun

Jodel Dossou

Andreas Hountondji

Romaric Amoussou

Steve-Waren Traoré

Sahid Ngobi

Prince Dossou