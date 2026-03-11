Bénin : Mystérieux décès d’un tradipraticien à Dogbo

Un jeune tradipraticien est décédé dans la nuit du mercredi 4 mars 2026 à Dogbo, dans le département du Couffo, après avoir été retrouvé grièvement blessé sur l’axe reliant Dogbo à Djakotomey. L’homme a succombé peu après son admission à l’hôpital, alors que les circonstances exactes de sa mort restent incertaines.

D’après les informations rapportées par le média Libre Express, la victime avait quitté son domicile aux environs de 22 heures après avoir reçu un appel téléphonique d’une cliente qui lui demandait d’effectuer un rituel dans l’urgence. Le déplacement, selon les proches, faisait partie des habitudes du jeune tradipraticien, souvent sollicité tard dans la nuit.

Une sortie nocturne suivie d’une disparition

Selon le témoignage d’un membre de sa famille recueilli par Libre Express, l’homme est parti à moto peu après l’appel. Après son départ, ses proches ont tenté de le joindre à plusieurs reprises, sans succès. Vers 1 heure du matin, un individu aurait finalement contacté la famille pour signaler que le tradipraticien avait été retrouvé grièvement blessé. Les circonstances dans lesquelles il a été découvert restent à ce stade indéterminées.

La victime a d’abord été transportée à l’hôpital de Gohomey. Compte tenu de la gravité de son état, elle a ensuite été transférée au Centre hospitalier départemental (CHD) de Lokossa. Le jeune homme est décédé peu après son admission dans cet établissement de santé.

Une moto retrouvée intacte sur les lieux

Un élément relevé par les proches de la victime nourrit les interrogations autour de cette affaire. La moto du tradipraticien a été retrouvée sur les lieux où il aurait été découvert blessé, à Dogbo-Dévé, une localité située sur l’axe reliant Dogbo à Djakotomey.

D’après les informations relayées par Libre Express, l’engin ne présentait pas de dommages apparents, ce qui alimente plusieurs hypothèses parmi les proches et les habitants de la zone. Certaines personnes évoquent une agression, tandis que d’autres n’écartent pas la possibilité d’un malaise ou d’un accident. À ce stade, aucune version officielle n’a confirmé l’une ou l’autre de ces hypothèses.

Les autorités locales évoquent des circonstances encore floues

Contacté par téléphone par Libre Express, le chef d’arrondissement de Dévé, Albert Lokossou, a confirmé avoir été informé du décès du tradipraticien. L’autorité locale indique toutefois ne pas disposer d’éléments permettant d’établir les circonstances exactes du drame. « Certains parlent d’un accident, d’autres évoquent une agression. Pour l’instant, je ne me suis pas encore déplacé sur les lieux pour constater les faits », a-t-il déclaré.

L’élu communal précise également que la moto de la victime a été retrouvée intacte, un détail qui soulève des questions quant à la thèse d’un accident.

Dans les affaires de décès survenus dans des conditions incertaines, les forces de sécurité peuvent être amenées à ouvrir une enquête afin d’établir les faits et de déterminer d’éventuelles responsabilités. Aucune communication officielle n’a, pour l’heure, précisé si une procédure de ce type a été engagée dans ce dossier.