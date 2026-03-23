Bénin : Nourénou Atchadé prend la tête du parti LD, aucune consigne de vote pour la présidentielle

Le parti d’opposition Les Démocrates a désigné, dimanche 22 mars 2026 à Cotonou, son nouveau président au terme d’un Conseil national ordinaire. Nourénou Atchadé, précédemment 2ᵉ vice-président de la formation, prend la tête du parti, qui a dans le même temps décidé de ne soutenir aucun candidat à l’élection présidentielle à venir.

Réunis au Chant d’Oiseau, les membres de cette instance dirigeante ont été appelés à se prononcer sur l’orientation du parti après son absence du scrutin présidentiel, faute de parrainages requis. Selon un compte rendu lu par l’ancien député Kamel Ouassangari, les débats ont abouti à une position claire : aucune consigne de vote ne sera donnée aux militants.

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Un nouveau dirigeant désigné

La désignation de Nourénou Atchadé intervient après le retrait de l’ancien président du parti, Thomas Boni Yayi. Figure politique majeure, ce dernier était à la tête de la formation depuis quelques années et reste une référence au sein de l’opposition. Le nouveau président hérite d’un appareil politique en phase de réorganisation. Son profil interne, marqué par plusieurs années passées au sein de la direction du parti, a été un élément déterminant dans ce choix validé par le Conseil national.

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Une ligne de neutralité pour la présidentielle

La question du positionnement du parti pour la présidentielle a occupé une place centrale lors des échanges. À l’issue des discussions, les responsables ont opté pour une posture de neutralité, écartant tout soutien officiel à l’un des candidats en lice. Ce choix intervient alors que seuls deux duos ont été retenus pour participer au scrutin, après validation des dossiers par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Une formation fragilisée avant les scrutins récents

Cette double décision intervient après une période marquée par plusieurs évolutions internes. Avant les élections législatives et municipales, le parti a enregistré le départ de plusieurs cadres. Cette dynamique s’est poursuivie récemment avec la démission de Thomas Boni Yayi ainsi que le retrait de son fils, également engagé dans les activités du parti.

Ces changements successifs ont contribué à reconfigurer l’organisation interne de la formation politique. L’élection présidentielle doit se tenir dans les prochaines semaines, selon le calendrier fixé par les autorités électorales, avec une campagne appelée à s’intensifier en l’absence d’un positionnement officiel des Démocrates.