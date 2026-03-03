Bénin : Une opération policière débouche sur l’arrestation de 38 individus à Pahou

Une opération conjointe du commissariat de l’arrondissement de Pahou et du Peloton de surveillance et d’intervention (PSI) de la Direction départementale de la Police républicaine (DDPR) Atlantique a été menée dans la nuit du 28 février au 1er mars 2026 à Pahou. L’intervention a visé des ghettos et plusieurs sites identifiés comme lieux de consommation et de vente de produits psychotropes. L’information a été rendue publique par la page Facebook de la Police républicaine.

Selon la publication, les équipes engagées ont procédé à des descentes ciblées à partir de 20 heures. Les forces de l’ordre ont concentré leurs actions sur des points répertoriés dans l’arrondissement comme espaces de trafic et de consommation de stupéfiants. Au terme de l’opération, les policiers annoncent la saisie de plusieurs objets et produits, notamment des chichas, des boissons alcoolisées conditionnées dans des emballages plastiques, des comprimés, des boulettes de chanvre indien, des machines à sous ainsi que trois bidons de gasoil d’origine jugée douteuse.

Trente-huit personnes ont été interpellées au cours des contrôles. D’après la Police républicaine, il s’agit de vendeurs et de consommateurs de produits psychotropes, d’individus impliqués dans des faits présumés de vol de gasoil, de tentative de cambriolage, ainsi que de prostituées et d’autres personnes appréhendées lors des vérifications d’identité. L’opération s’est achevée aux environs de 3 heures du matin sans incident signalé, précise la même source. Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Elles devraient être présentées aux autorités judiciaires compétentes à l’issue des diligences en cours.