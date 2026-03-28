Bénin : Wadagni lance sa campagne dans le Nord avec un zoom sur le social

Romuald Wadagni, candidat à l’élection présidentielle du 12 avril 2026, a lancé sa campagne ce vendredi 27 mars depuis le Nord du Bénin, aux côtés de sa colistière Mariam Chabi Talata. Les premières étapes ont conduit le duo à Kandi, Banikoara et Segbana, trois localités du département de l’Alibori situées à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale économique.

Ce déploiement géographique délibéré résume le positionnement que Wadagni entend tenir tout au long de la compétition : faire des territoires enclavés le centre de gravité de son projet, et non sa périphérie. Son slogan, « Plus loin, ensemble », fixe le cadre. Dans les localités visitées, le candidat a articulé une promesse centrale : réduire les écarts de développement entre le Nord et le reste du pays en recentrant les priorités de l’État sur les besoins réels des populations.

Un programme social et économique ciblé sur les zones enclavées

Sur le plan économique, Wadagni défend un élargissement de l’accès au crédit en direction des petits agriculteurs, des artisans et des commerçantes des marchés ruraux. En matière sociale, il s’engage à consolider les mécanismes de protection des ménages les plus fragiles — santé, eau potable, éducation de base — en les traitant comme une priorité budgétaire et non comme une variable d’ajustement.

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La sécurité constitue le troisième pilier de son discours. Face aux menaces qui pèsent sur les franges frontalières du pays, il promet un renforcement de la présence étatique dans ces zones et des investissements ciblés au profit des communautés locales. « Je veux être d’abord le président des plus pauvres », a-t-il déclaré lors de ses prises de parole dans la région.

Une stratégie assumée

Depuis son investiture en octobre 2025, Romuald Wadagni multiplie les gestes destinés à ancrer son image dans les réalités du quotidien béninois. Il avait convoqué ses souvenirs d’enfance lors de son discours d’investiture ; il choisit aujourd’hui le Nord pour ouvrir sa campagne, loin des cercles politiques et économiques de Cotonou.

La campagne officielle, ouverte le 27 mars par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), se tient jusqu’au 10 avril 2026 à minuit. Le duo Wadagni-Chabi Talata affronte Paul Hounkpè et Judicaël Hounwanou, investis par les Forces Cauris pour un Bénin Émergent. Le scrutin mobilisera environ 7,9 millions d’électeurs inscrits. La tournée dans le septentrion se poursuit dans les prochains jours.