CAN 2025 : après le Stade de France, le Sénégal va présenter le trophée au stade Abdoulaye-Wade

L’équipe nationale du Sénégal doit présenter mardi 31 mars son trophée de la Coupe d’Afrique des nations lors d’un match amical face à la Gambie au Stade Abdoulaye-Wade. La rencontre se jouera à Diamniadio, près de Dakar, dans une enceinte de 50 000 places.

Il s’agira de la première apparition à domicile des Lions de la Teranga depuis leur sacre sur le terrain, toujours revendiqué par la Fédération sénégalaise de football, malgré la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’attribuer le titre au Maroc sur tapis vert.

Menaces juridiques autour de la présentation du trophée

Cette nouvelle sortie publique qui se profile à l’horizon intervient après une première exhibition du trophée au Stade de France, en marge d’un match amical contre le Pérou. Avant cet événement, le Club des avocats du Maroc, par la voix de son président, avait annoncé envisager des poursuites judiciaires si le Sénégal procédait à une telle présentation.

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Dans un communiqué, ces avocats évoquaient la possibilité de demander en référé la mise sous séquestre du trophée, c’est-à-dire son placement temporaire sous contrôle judiciaire, afin d’empêcher toute utilisation publique tant que le litige n’est pas tranché. Malgré ces menaces, aucune procédure n’a, à ce stade, empêché les joueurs sénégalais de poursuivre leurs apparitions avec la coupe, que la sélection conserve toujours matériellement.

Une bataille d’image en attendant le TAS

Sur le terrain sportif, la CAF a officiellement requalifié la finale et attribué la victoire au Maroc, invoquant une violation du règlement après le retrait momentané des joueurs sénégalais lors du match. La Fédération sénégalaise de football a saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester cette décision. Dans l’attente d’un verdict, les joueurs sénégalais affichent leur position de manière visible. Lors de leur dernière sortie, ils portaient un maillot orné de deux étoiles, correspondant à leurs titres revendiqués, dont celui de 2021.

La présentation annoncée à Diamniadio s’inscrit dans cette stratégie de communication, alors que la procédure devant le TAS suit son cours. Aucune date officielle n’a encore été fixée pour la décision finale du TAS.