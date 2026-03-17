CAN 2025 : la CAF annule la victoire du Sénégal, le Maroc sacré champion

Le Jury d’Appel de la Confédération africaine de football a décidé mardi soir de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait, attribuant une victoire 3-0 au Maroc en application de l’article 84 du règlement de la compétition. Cette décision revient sur le verdict initial rendu en janvier 2026 et consacre finalement le Maroc champion de la CAN 2025, deux mois après le dénouement controversé sur le terrain du stade de Rabat.

La finale marquée par une décision arbitrale contestée

Le 18 janvier 2026, la finale de la Coupe d’Afrique des Nations s’était déroulée dans un climat de tensions extrêmes. À la 94e minute, l’arbitre a accordé un penalty au Maroc après consultation de la VAR, une décision jugée discriminatoire par la délégation sénégalaise qui dénonçait un traitement déséquilibré : une ouverture de score sénégalaise avait été refusée précédemment par les mêmes technologies. Cette annulation avait provoqué une invasion du terrain par des supporters sénégalais, générant projections de projectiles et altercations avec les stadiers. Les joueurs sénégalais avaient temporairement quitté le terrain en signe de protestation avant de reprendre la rencontre.

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Le Sénégal l’avait finalement remportée 1-0 après prolongation sur un but de Pape Gueye, le Maroc ayant échoué son penalty.

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Les griefs préalables du Sénégal

Avant même le coup d’envoi, le Sénégal avait porté plainte auprès de la CAF sur les conditions d’organisation. La fédération dénonçait un dispositif de sécurité insuffisant à la gare ferroviaire, un hébergement initial inadapté pour sa délégation, l’attribution de seulement 2 850 places pour une enceinte de 70 000 spectateurs, et l’utilisation du terrain d’entraînement habituel du Maroc par les deux équipes.

L’appel de la FRMF et le retournement

La Fédération Royale Marocaine de Football a immédiatement introduit un appel contre le jugement du Jury disciplinaire. Le Jury d’Appel de la CAF a jugé cet appel « recevable » et « fondé ». Selon l’instance d’appel, « le comportement de l’équipe du Sénégal » a « enfreint l’article 82 du règlement de la CAN ». Le règlement précise à ce sujet : « Si, pour n’importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours ».

Sur cette base, le Jury d’Appel a décidé de déclarer le Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de Football, en application de l’article 84 du règlement de la compétition. Cette décision annule purement et simplement le premier jugement.

Le Sénégal devrait disposer d’un droit de recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester cette annulation.