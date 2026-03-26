CAN 2025 : le Sénégal annonce une plainte pour corruption contre 5 personnes

Les avocats de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont tenu une conférence de presse ce jeudi 26 mars à Paris, en présence du président Abdoulaye Fall, pour exposer leur stratégie juridique dans le contentieux opposant le Sénégal à la Confédération africaine de football (CAF). Maître Seydou Diagne a annoncé le dépôt imminent d’une plainte pénale pour corruption visant cinq personnes, sans en préciser les identités.

Une plainte pénale et une enquête internationale réclamée aux États-Unis

L’avocat sénégalais a indiqué disposer d’éléments suffisants pour solliciter l’ouverture d’une enquête pénale internationale outre-Atlantique. « Nous n’accusons pas le Royaume du Maroc, mais nous disposons d’éléments légitimes pour demander l’ouverture d’une enquête pénale internationale aux États-Unis », a-t-il déclaré, sans préciser la juridiction américaine visée ni le fondement légal invoqué. La conférence de presse a également été l’occasion de dénoncer des irrégularités dans la procédure d’appel menée devant la CAF, sans que la défense ne détaille publiquement la nature exacte de ces manquements.

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Un titre retiré après la finale, un recours devant le TAS

Ce contentieux fait suite à la décision de la CAF d’attribuer le titre de champion d’Afrique 2025 au Maroc, après que la fédération marocaine a déposé une réclamation contestant l’arbitrage de la finale remportée sur le terrain par le Sénégal. La CAF a accordé une victoire 3-0 sur tapis vert au Maroc, une décision confirmée en appel par son jury interne.

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La FSF a enregistré un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne le 25 mars 2026, demandant l’annulation de la décision de la CAF et la déclaration du Sénégal comme vainqueur de la compétition. Selon le communiqué de la FRMF, le jury d’appel de la CAF avait par ailleurs rejeté « toutes les autres demandes de réparation » formulées par le Maroc, ce qui comprendrait les requêtes relatives au prize money et aux médailles individuelles.

La prochaine étape formelle est la procédure devant le TAS, dont le calendrier d’instruction n’a pas encore été rendu public. Le dépôt de la plainte pour corruption constitue une procédure distincte, dont l’échéance reste à préciser.