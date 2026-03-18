Canada : 4 ans de prison pour un étranger arrêté avec des armes non autorisées dans un traversier

Reuben Velasquez, ressortissant étranger de 44 ans, a été condamné à quatre ans de prison le 3 février 2026 par la Cour provinciale de Williams Lake, en Colombie-Britannique, après une enquête de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les chefs retenus contre lui concernent la possession d’une arme à feu chargée, prohibée ou à autorisation restreinte sans permis ni licence, ainsi que la possession non autorisée d’une arme à feu, deux infractions au Code criminel canadien.

Six armes dissimulées dans un véhicule

Les faits remontent au 1er septembre 2023. Velasquez se présentait au terminal de traversier Belleville, à Victoria, pour entrer au Canada. Après avoir déclaré plusieurs armes à feu à son arrivée, il a été orienté vers un contrôle approfondi par des agents de l’ASFC. La fouille de son véhicule a permis de découvrir six armes à feu supplémentaires, non déclarées. L’agence a ensuite ouvert une enquête formelle ayant conduit aux inculpations retenues au pénal.

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Les infractions visées relèvent respectivement des articles 95(1) et 91(1) du Code criminel, qui encadrent la détention d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte sans documentation valide, et la possession non autorisée d’une arme à feu de manière générale.

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Une expulsion possible à l’issue de la peine

En tant que ressortissant étranger, Velasquez pourrait faire l’objet d’une mesure de renvoi du Canada à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, selon l’ASFC. Cette procédure relève de la législation sur l’immigration et s’applique de plein droit aux non-ressortissants condamnés pour des infractions graves.

En 2025, les agents de l’ASFC en Colombie-Britannique ont procédé à 2 640 saisies d’armes à feu, d’armes et de dispositifs prohibés, selon les données publiées par l’agence pour la région Pacifique.