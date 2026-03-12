Cancers : une nouvelle étude confirme le lien avec la viande rouge

Le 26 février, une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue scientifique British Journal of Cancer, affirme que les personnes consommant peu voire pas du tout de viande rouge, présentent un risque plus faible de développer certaines maladies graves, dont certains cancers.

Afin de parvenir à de telles conclusions, les chercheurs ont étudié les données de neufs autres études réalisées à travers le monde (Royaume-Uni, États-Unis, Taïwan, Inde). Ce sont, au cours de ces quinze ans de recherches et d’analyses réalisées autour du globe, plus de 1,8 million de personnes qui ont été suivies.

Dans les faits, les scientifiques ont comparé les développements de certaines maladies, selon le régime alimentaire. Résultat, il apparaît que les personnes suivant un régime végétarien présentent un risque plus faible de développer certaines maladies, notamment le cancer du pancréas (-21%) ou le myélome multiple (-31%).

Ces observations ont été confirmées pour d’autres maladies. En effet, les personnes suivant un régime sans viande rouge auraient également tendance à développer moins de cas de cancer du sein (baisse de 9%), de cancer de la prostate (moins de 12%) ou le cancer du rein (baisse de 28%).

Une exception existe avec le cancer de l’œsophage

Les pesco-végétariens (les individus qui mangent du poisson, mais pas de viande) présentent eux aussi des baisses, mais plus modérées. Il en va de même avec les personnes consommant de la volaille (viande blanche) une fois de temps en temps. Globalement, cela tend à démontrer que la viande occupe une partie importante de ces statistiques… Même si une exception est à noter.

En effet, chez les végétariens, les risques de développer un cancer de l’œsophage serait de 93% plus élevés selon cette grande étude. Peu de raisons ont toutefois été avancées afin de justifier, si ce n’est une habitude alimentaire vraiment trop différenciante et impactante ou la consommation de boissons généralement très chaudes.