Casier judiciaire : la plateforme béninoise se met à niveau pour plus de fluidité et de sécurité

Depuis le 6 mars 2026, une nouvelle version du service de demande de casier judiciaire est disponible sur la plateforme officielle des services publics du Bénin. Cette mise à jour introduit trois nouvelles fonctionnalités destinées à fiabiliser et accélérer les démarches des usagers.

L’identité numérique au cœur du nouveau dispositif

La principale innovation repose sur l’authentification par le Numéro personnel d’identification (NPI). Chaque usager peut désormais se connecter à la plateforme grâce à ce numéro unique, dont la vérification s’appuie sur les bases de données de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP). Une fois identifié, le demandeur accède à un formulaire partiellement rempli : ses données de filiation sont automatiquement récupérées depuis les registres de l’ANIP, ce qui réduit les risques d’erreurs de saisie et raccourcit le temps de traitement.

Le dispositif prévoit également une vérification obligatoire de l’adresse électronique avant la soumission de tout dossier. Cette étape garantit que les notifications relatives au suivi de la demande parviennent effectivement au bon destinataire.

Malgré ces évolutions techniques, les modalités de traitement des dossiers par le Centre national du casier judiciaire demeurent inchangées. Les usagers sont invités à soumettre leur demande directement en ligne sur la plateforme officielle des services publics du Bénin.

Quid des étrangers de courte durée

Le nouveau service ménage une exception pour les étrangers en séjour de courte durée. Ceux résidant au Bénin depuis moins de trois mois peuvent déposer leur demande de casier judiciaire sans passer par l’étape d’authentification. Cette disposition tient compte de l’absence probable de NPI pour cette catégorie d’usagers.

Dématérialisation des services publics

Cette mise à jour prolonge une dynamique engagée depuis plusieurs années. Le pays a progressivement dématérialisé un ensemble de formalités administratives accessibles via la plateforme service-public.bj : demandes d’acte de naissance, de certificat de nationalité, de passeport, ou encore démarches liées à la création d’entreprise. L’objectif affiché est de réduire les délais, limiter les déplacements et sécuriser les échanges entre l’administration et les citoyens.