CDM 2026 : un fan prêt à vendre sa maison pour assister aux matchs de l'Angleterre

Un supporter anglais envisage de vendre un bien immobilier pour financer sa présence à la Coupe du monde 2026, prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Andy Milne, enseignant retraité de 62 ans, souhaite assister à l’ensemble des matchs de la sélection anglaise lors du tournoi organisé du 11 juin au 19 juillet.

Le coût des billets pour cette édition atteint des niveaux élevés.

D’après les données communiquées par la FIFA, les places les moins chères démarrent à 60 dollars pour certaines catégories très limitées, tandis que les rencontres de groupe oscillent entre environ 100 et 575 dollars. Les tarifs grimpent ensuite progressivement jusqu’à plusieurs milliers de dollars pour les phases finales, avec une finale pouvant dépasser 6 000 dollars selon les catégories. Ce système repose en partie sur une tarification dynamique, une première dans l’histoire de la compétition. Ces montants s’ajoutent aux frais de transport et d’hébergement, particulièrement élevés en Amérique du Nord, ce qui conduit certains supporters à revoir leurs priorités financières.

Un projet de sept semaines sur trois pays

Installé en Thaïlande, Andy Milne prévoit un séjour d’environ sept semaines pour suivre la compétition du début à la fin. Il compte assister au premier match de l’Angleterre contre la Croatie à Dallas le 17 juin, avant de se rendre à Foxborough pour affronter le Ghana le 23 juin, puis dans le New Jersey pour la rencontre face au Panama le 27 juin.

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Le supporter indique avoir mis en vente une résidence secondaire située dans le nord de l’Angleterre, estimée à 350 000 livres sterling. « Je veux absolument voir tout le tournoi », a-t-il déclaré au tabloïd britannique The Mirror.

Une figure connue des supporters anglais

Andy Milne suit l’équipe d’Angleterre depuis plusieurs éditions et s’apprête à vivre sa dixième Coupe du monde, en incluant le tournoi féminin de 2023. Il est régulièrement aperçu dans les tribunes avec une reproduction du trophée, ce qui lui a valu une certaine notoriété parmi les supporters.

Son projet intervient alors que la demande pour les billets du Mondial 2026 atteint des niveaux record. La FIFA a indiqué avoir enregistré plusieurs millions de demandes lors des premières phases de vente, avec un système d’attribution partiellement basé sur le tirage au sort. La compétition débutera le 11 juin 2026 à Mexico et se déroulera pour la première fois dans trois pays hôtes, avec un total de 48 équipes engagées.